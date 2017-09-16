Акользина дисквалифицировали на одну игру

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Барыс» Павла Акользина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» —— Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.