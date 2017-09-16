Акользина дисквалифицировали на одну игру
Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Сибирь» — 1:3.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Барыс» Павла Акользина наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» —— Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу.
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