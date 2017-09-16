«Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 16 сентября. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Спартака» отличились Анатолий Никонцев (11-я и 59-я минуты), Игорь Мирнов (23), Артем Воронин (41). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Игорь Макаров (1), Денис Куляш (7), Теему Хартикайнен (9), Линус Умарк (16), Денис Кокарев (55). Для Хартикайнена шайба в этом матче стала 70-й в КХЛ.

Перед матчем состоялось символическое вбрасывание, которое провел художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

«Салават Юлаев» лидирует в Восточной конференции с 21 очком в 10 матчах. «Спартак» занимает 12-е место на Западе с 10 очками 11 матчах.

В следующем матче 18 сентября «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь». «Спартак» 21 сентября дома сыграет с владивостокским «Адмиралом».