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16 сентября 2017, 14:34 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кожевников: Работы Захаркина не видно, говорить можно много, а результат налицо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте «Югры» и «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о старте <span class=error>Югры</span> и Трактора в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Как оценю работу Захаркина в “Югре”? Работы пока не видно. Начало такое, значит, команда была не готова. Там всё налицо. Посмотрите на результат команды. Хотя, там игроки есть очень опытные, которые свои игры должны цеплять, но результата не видно. Сам факт показывает всё про Захаркина. Говорить мы можем много, а результат налицо.

Руководство “Трактора” говорит об ошибках Гатиятулина? Трудно о них говорить. Старт у челябинцев вышел средненьким. Команда иногда показывает хорошие игры. Но когда команда проигрывает, в этом есть и тренерская ошибка. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Иногда очень хорошие матчи показывает “Трактор”, а иногда никакие. Наверное, где-то есть тренерские ошибки», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двое из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получили дисквалификации за допинг по итогам сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
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