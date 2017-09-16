Три игрока КХЛ и двое из МХЛ были дисквалифицированы за допинг в сезоне-2016/17
МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двое из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получили дисквалификации за допинг по итогам сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
В пятницу на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что из 400 взятых совместно ИИХФ и ФХР
«ФХР, безусловно, знает об этих случаях положительных проб. О троих игроках ИИХФ уже заявляла: это случаи с Данисом Зариповым, Андреем Коневым и Дереком Смитом, — говорится в сообщении. — К двоим игрокам не была применена дисквалификация. Еще двое — это игроки МХЛ Александр Ермаков и Дмитрий Среднев».
Упомянутые игроки МХЛ, по сообщению
Нападающий «Мытищинских Атлантов» Ермаков в сезоне-2016/17 провел 51 матч, в которых набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач). Среднев в 11 матчах прошлого сезона за «Толпар» набрал 8 (4+4) очков.
Зарипов был дисквалифицирован до 22 мая 2019 года, Конев — до 19 ноября 2017-го, Смит — до 2 сентября 2018-го.
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