Налетели, заклевали: «Слован» в Хабаровске обыграл «Амур» с минимальной разницей в счете

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Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» довел серию поражений в домашних матчах до трех кряду. На этот раз «тигры» подарили три очка «Словану» из Братиславы. Хозяева льда открыли счет, распечатав ворота Якуба Штепанека, но потом пропустили три шайбы от «орлов» и уже не смогли исправить картину, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Слабая реализация моментов и глупые ошибки во втором периоде — две причины, которые ведут хоккеистов «Амура» к поражениям как на выезде, так и на домашнем льду. С начала сезона хабаровчане серьезно прибавили в скорости и атаке, чаще оказываются у ворот соперника и наносят броски в створ, но всякий раз не хватает какой-то специи для успешного завершения. Матч со «Слованом» исключением не стал: «тигры» выполнили 70 бросков, 40 из них в створ, но лишь дважды забили.

А вот «орлы» при гораздо меньших показателях (33/16) отправили в ворота хозяев льда три шайбы. И лишь одну из них Юха Метсола пропустил, потому что просто не увидел за своим щитком. Еще два снаряда финский вратарь не отразил «благодаря» дырявой защите сокомандников.

Хабаровчане открыли счет на 14-й минуте матча: с помощью Олега Ли и Богдана Потехина к воротам «Слована» прорвался Алексей Бывальцев. Наставник словацкой дружины Милош Ржига заявил, что его голкиперу Якубу Штепанеку помешали отразить бросок, и запросил видеопросмотр момента, но судьи все же записали первую шайбу в этом матче «Амуру». У «тигров» было предостаточно шансов укрепить свое преимущество в первом периоде, но всякий раз для результативного броска чего-то не хватало: то слабый удар по снаряду, то неудобный угол, то неточная передача. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0.

Второй период для хабаровской команды стал роковым. Сначала Юрай Микуш мощным броском отправил шайбу в сетку «тигров» над плечом Юхи Метсолы — голкипер просто не дотянулся до снаряда. Затем Андрей Штястни удачно подставил клюшку Томашу Ворачеку. Шайба проскользнула по щитку финского вратаря и уехала в ближний угол ворот — 1:2 и «Амур» уступает в счете. А закрепил успех «орлов» Михал Ржепик. С острейшего угла он умудрился-таки забросить шайбу в верхний угол ворот — 3:1 в пользу «Слована».

Сократить разрыв в счете хабаровской дружине удалось лишь в третьем периоде, но на исход матча это уже не повлияло. «Тигры» схлопотали несколько удалений за грубость и едва-едва вытащили игру в меньшинстве, обороняясь от «Слована». Марек Квапил с помощью Томаша Зогорны и Александра Фролова забил свою первую шайбу за «Амур», сократив отставание, но сравнять счет, не говоря уже о том, чтобы вырваться вперед, хабаровчанам так и не удалось.

В противовес не самой активной атаке «орлы» отлично защищались. За минуту до окончания игры наставник «тигров» Андрей Мартемьянов взял таймаут, снял с ворот Метсолу и выпустил на лед шестого игрока. Но даже массовый прорыв «Амура» к воротам словаков не принес результата. Матч закончился со счетом 2:3 — «Амур» потерпел третье подряд поражение.

«Слован» заработал в копилку три очка и приблизился к зоне плей-офф в конференции «Запад». «Орлы» взлетели с 12-го сразу на 9-е место и наступают на пятки «Северстали». Хабаровская дружина по-прежнему находится на 11-м месте в Восточной конференции КХЛ, но ее догоняют соседи — владивостокский «Адмирал». В матче с московским ЦСКА «моряки» одержали победу, что позволило им обогнать «Югру» и «Ладу». Следующим соперником «Амура» станет «Витязь» из Московской области. Встреча команд под куполом «Платинум «Арены» состоится во вторник, 19 сентября.

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