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16 сентября 2017, 0:57 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

ЦСКА устал побеждать

Московские армейцы, измотанные выездом в Китай и на Дальний Восток, уступили «Адмиралу», президент КХЛ Дмитрий Чернышенко признал долги «Слована, а «Авангарду» омские власти разрешили продавать на арене пиво.

Пятница. Владивосток. Адмирал - ЦСКА - 3:1. Дальневосточники прервали победную серию армейцев. Увеличить
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РОТАЦИЯ — ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОРАЖЕНИЯ АРМЕЙЦЕВ

ЦСКА оступился во Владивостоке, причем забросили только одну шайбу и имели 36 минут на то, чтобы исправить ситуацию. У поражения — несколько причин, и постоянная ротация одна из них, но не самая главная. Армейцы просто утомились. В длительной поездке они жили по московскому времени, причем за этим строго следили. Когда поездка длится один-три дня, то это еще можно пережить без последствий, но команда провела три матча за пять дней, и это уже тяжело. Во Владивостоке они встретились с очень мотивированным соперником, а кое-кто в ЦСКА уже уверовал в то, что такой сильный состав может получать очки просто так. Заметьте, что дальневосточная поездка вообще получилась средней. В каждом матче команда теряла очки. И вот тут мы вспомним о ротации. Все-таки понятия «игровой ритм» никто не отменял, и трудно сохранять концентрацию, если ты матч играешь, а два сидишь. Да еще и не знаешь, что будет завтра.

У «СЛОВАНА» ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ ДОЛГИ

Совсем недавно в Москву приезжал «Слован», и там я услышал странные новости про клуб. Мол, уже начались долги по зарплатам, клуб на всем экономит и даже собирается отправиться на дальневосточный выезд рейсовыми самолетами. Причем тогда бы им пришлось лететь до Сеула, оттуда пересаживаться на рейсы до Хабаровска и Владивостока. Уверен, что обнародование этой информации и помогло хоккеистам, ведь они полетели на чартере.

Представители братиславского клуба принялись все опровергать. Объяснили, почему они поехали на московский выезд рейсовым самолетом, а между городами передвигались на автобусе. Но самое главное, опровергали наличие каких-то задолженностей по зарплате. Но вчера КХЛ подтвердила наличие долгов у клуба, потерялось 30 миллионов рублей, и если они не будут погашены в течение двух месяцев, то грядет штраф. На мой взгляд, решение о том, что теперь должников будут штрафовать по ходу сезона, — отличное. А то некоторые не платят весь сезон, а потом судорожно отдают к 30 апреля или до летнего срока, когда КХЛ позволяет привести дела в порядок. Но теперь это в прошлом.

ПОБЕДА ОМИЧЕЙ

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев обещал, что не оставит тему с продажей пива на стадионе, несмотря на категоричный запрет МВД. Причем он доказывал, что правда на его стороне, но власть почему-то не позволяла клубу зарабатывать. И вот руководитель омского клуба победил. Пиво вернется на стадион, а это, между прочим, заработанные деньги. Точную сумму в Омске не называли, но намекнули, что средствами, заработанными на продаже пива, можно обеспечить инвентарем половину детской школы. Это очень приличная сумма. Да сейчас любая заработанная копейка — это хорошо, кто бы ни был у тебя спонсором. Так что пусть теперь Шалаев выступает с семинаром для других клубов лиги.

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