ЦСКА устал побеждать
Московские армейцы, измотанные выездом в Китай и на Дальний Восток, уступили «Адмиралу», президент КХЛ Дмитрий Чернышенко признал долги «Слована, а «Авангарду» омские власти разрешили продавать на арене пиво.
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РОТАЦИЯ — ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОРАЖЕНИЯ АРМЕЙЦЕВ
ЦСКА оступился во Владивостоке, причем забросили только одну шайбу и имели 36 минут на то, чтобы исправить ситуацию. У поражения — несколько причин, и постоянная ротация одна из них, но не самая главная. Армейцы просто утомились. В длительной поездке они жили по московскому времени, причем за этим строго следили. Когда поездка длится
У «СЛОВАНА»
Совсем недавно в Москву приезжал «Слован», и там я услышал странные новости про клуб. Мол, уже начались долги по зарплатам, клуб на всем экономит и даже собирается отправиться на дальневосточный выезд рейсовыми самолетами. Причем тогда бы им пришлось лететь до Сеула, оттуда пересаживаться на рейсы до Хабаровска и Владивостока. Уверен, что обнародование этой информации и помогло хоккеистам, ведь они полетели на чартере.
Представители братиславского клуба принялись все опровергать. Объяснили, почему они поехали на московский выезд рейсовым самолетом, а между городами передвигались на автобусе. Но самое главное, опровергали наличие
ПОБЕДА ОМИЧЕЙ
Президент «Авангарда» Владимир Шалаев обещал, что не оставит тему с продажей пива на стадионе, несмотря на категоричный запрет МВД. Причем он доказывал, что правда на его стороне, но власть
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