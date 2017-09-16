Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31023346/
16 сентября 2017, 0:05 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Минскому «Динамо» не хватало «кусачей» игры, которая помогла бы забить

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:3).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> прокомментировал поражение в матче с Автомобилистом (1:3). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«К сожалению, нашему первому звену и бригаде большинства не давалась игра, особенно в первом периоде. Нам недоставало реализации моментов, быстроты в атаке. Что касается игры в защите, то “Автомобилист” нас наказал, когда мы были в меньшинстве. Мы могли выиграть, потому что обеим командам немного не везло в атаке. Нам немного не хватило, чтобы завершать моменты созданием опасности у ворот соперника. Первому звену не хватало концентрации и движения. Мы будем добавлять, чтобы лучше сыграть с “Металлургом” в воскресенье.

Мы серьёзно готовились к “Автомобилисту”, это сильная команда. Мы знали, в матче со СКА они дали отдохнуть некоторым ведущим игрокам. Я сказал ребятам, что эта команда может забивать всеми четырьмя звеньями, поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы хорошо сыграть в средней зоне. В первом периоде у нас это неплохо получалось, мы хорошо отрабатывали меньшинство и нейтрализовали моменты, которые соперник пытался создать у наших ворот. Однако дальше у нас перестало получаться, не хватало в завершении атак и скорости.

В некоторых моментах мы пытались играть красиво. Возможно, стоило действовать менее зрелищно, но более результативно. Нам не хватало кусачей игры, которая помогла бы забить», — сказал Дуайер на пресс-конференции.

15.09.2017 19:30 Зрители 10601 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Автомобилист
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Юнас Энрот 58:40 (Ю. Энрот 58:58-59:13, Ю. Энрот 59:23) Якуб Коварж
1-й период
Алексей Михнов (А. Гареев) 04:02
Алексей Василевский 04:38
Никита Трямкин 07:46
Никита Трямкин 17:01
2-й период
21:41 Александр Кулаков
Никита Трямкин 22:11
25:51
32:04 Дмитрий Коробов
Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, И. Крикунов) 37:06
3-й период
Рок Тичар 40:44
Евгений Чесалин 46:13
49:31 Сергей Дрозд
Илья Крикунов 49:31
56:28 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни, К. Хауден)
Франсис Паре (Д. Мегалинский, Р. Тичар) п.в. 59:23
Статистика
6 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп