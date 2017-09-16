Дуайер: Минскому «Динамо» не хватало «кусачей» игры, которая помогла бы забить

«К сожалению, нашему первому звену и бригаде большинства не давалась игра, особенно в первом периоде. Нам недоставало реализации моментов, быстроты в атаке. Что касается игры в защите, то “Автомобилист” нас наказал, когда мы были в меньшинстве. Мы могли выиграть, потому что обеим командам немного не везло в атаке. Нам немного не хватило, чтобы завершать моменты созданием опасности у ворот соперника. Первому звену не хватало концентрации и движения. Мы будем добавлять, чтобы лучше сыграть с “Металлургом” в воскресенье.



Мы серьёзно готовились к “Автомобилисту”, это сильная команда. Мы знали, в матче со СКА они дали отдохнуть некоторым ведущим игрокам. Я сказал ребятам, что эта команда может забивать всеми четырьмя звеньями, поэтому мы сконцентрировались на том, чтобы хорошо сыграть в средней зоне. В первом периоде у нас это неплохо получалось, мы хорошо отрабатывали меньшинство и нейтрализовали моменты, которые соперник пытался создать у наших ворот. Однако дальше у нас перестало получаться, не хватало в завершении атак и скорости.



В некоторых моментах мы пытались играть красиво. Возможно, стоило действовать менее зрелищно, но более результативно. Нам не хватало кусачей игры, которая помогла бы забить», — сказал Дуайер на пресс-конференции.