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15 сентября 2017, 23:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Крикунов: Ужас, сколько раз «Автомобилист» удалялся, но Коварж здорово сыграл

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:1).

Главный тренер Автомобилиста Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с минским Динамо (3:1). Увеличить
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«После двух поражений в Ярославле и Питере, тем более в Питере — 2:6, нам отступать было некуда. Я ребятам сказал: “Впереди — Москва, а сегодня — Минск, так что давайте, надо сделать всё, чтобы добиться победы”. Мы смотрели последние матчи “Динамо”, они играли хорошо. Победили два раза на ноль. Изучали, готовились к матчу. Сегодня удачно забили первый гол, довели игру до победы, хотя больше играли в обороне, чем в атаке. Далеко не лучшая наша игра, но три очка, двигаемся вперёд.

У Трямкина три удаления? Всем высказали сегодня, не только Трямкину. Хорошо, что Коварж сыграл здорово. Удалений столько, что вообще ужас. Хорошо, что “Динамо” не забило, хотя у них возможностей было больше чем достаточно», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

15.09.2017 19:30 Зрители 10601 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Автомобилист
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Юнас Энрот 58:40 (Ю. Энрот 58:58-59:13, Ю. Энрот 59:23) Якуб Коварж
1-й период
Алексей Михнов (А. Гареев) 04:02
Алексей Василевский 04:38
Никита Трямкин 07:46
Никита Трямкин 17:01
2-й период
21:41 Александр Кулаков
Никита Трямкин 22:11
25:51
32:04 Дмитрий Коробов
Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, И. Крикунов) 37:06
3-й период
Рок Тичар 40:44
Евгений Чесалин 46:13
49:31 Сергей Дрозд
Илья Крикунов 49:31
56:28 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни, К. Хауден)
Франсис Паре (Д. Мегалинский, Р. Тичар) п.в. 59:23
Статистика
6 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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