11-я подряд. СКА не остановил даже Мозякин
«Металлург» в Петербурге зацепился за очко.
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БЕЗ
На утренние раскатки СКА ходить очень интересно. Например, помощник Знарка Витолиньш, называет Рукавишникова «Ромео», а Белова — «Энтони». Не прекращающий ругать Рукавишникова Федосов называет Витолиньша за глаза «латыш», причем сам латыш раз за разом показывал Дергачеву, как на одних руках можно уделать любого вратаря.
Стебающиеся друг над другом игроки, любящие подурачить вратарей, из которых больше всех страдает Шестеркин, выказывающий недовольство пропущенными шайбами. Гавриков, впадающий в ступор от вопроса про установленную в «Ледовом» пушку, отмечающую забитые голы
Все это, безусловно, здорово, но, конечно, не хватает
«МАГНИТКА» УХОДИТ В ОБОРОНУ
Так вышло, что я видел все матчи СКА в этом сезоне, за исключением разгрома «Северстали». Больше половины — из ложи прессы. И, пожалуй, впервые за 11 игр наблюдал, как армейцы не смогли переиграть соперника. Хотя их тренерский штаб очень старался: Олег Знарок регулярно накладывал тройку Дацюка на
Эстетики стало значительно меньше, кто бы спорил, но если вспоминать финал — эффективности однозначно добавилось. Несмотря на внушительные кадровые изменения. Команда Ильи Воробьева больше не доминирует. Попытки играть
Не выбрось Осала шайбу за борт в овертайме — можно было бы победить. Не допусти Самсонов ужасный ляп в большинстве — можно было бы и за три очка побороться. И это без приболевшего Эллисона, одного из лучших бомбардиров. Приятно видеть, что один из лидеров КХЛ нашел способ держать планку. Пусть и не без огромной помощи со стороны Мозякина, которого Федосов просил держать на вытянутой клюшке, не дальше. Зубарев чуть отклеился — и увидел шедевр. И так им впечатлился, что чуть не убил всегда дерзкого Осалу. За что наверняка будет дисквалифицирован.
Игорь ЕРОНКО
из
|15.09.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|СКА
|4:3 ОТ
|Металлург Мг
|(1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
|Олег Знарок
|Илья Воробьев
|Игорь Шестеркин
|Илья Самсонов 59:01 (И. Самсонов 59:13)
|1-й период
|Ник Шос
|04:02
|10:48
|Виктор Тихонов (Е. Кетов, И. Каблуков)
|19:33
|Сергей Широков
|2-й период
|Сергей Мозякин (Д. Денисов)
|26:49
|Ян Коварж
|29:40
|30:26
|Патрик Херсли
|33:18
|Максим Чудинов
|33:33
|Евгений Кетов (И. Каблуков)
|35:28
|Илья Каблуков
|Оскар Осала
|35:28
|37:58
|Павел Дацюк (С. Широков, В. Гавриков)
|39:17
|Андрей Зубарев
|39:17
|Андрей Зубарев
|3-й период
|Никита Пивцакин
|40:00
|43:43
|Виктор Тихонов
|Сергей Мозякин (О. Осала, Ян Коварж)
|45:31
|Никита Пивцакин (С. Мозякин, И. Григоренко)
|59:13
|Овертайм
|Оскар Осала
|62:32
|62:37
|Патрик Херсли (П. Дацюк)
|35
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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