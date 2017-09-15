11-я подряд. СКА не остановил даже Мозякин

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БЕЗ ПРЕСС-БАРА — НЕ ТО

На утренние раскатки СКА ходить очень интересно. Например, помощник Знарка Витолиньш, называет Рукавишникова «Ромео», а Белова — «Энтони». Не прекращающий ругать Рукавишникова Федосов называет Витолиньша за глаза «латыш», причем сам латыш раз за разом показывал Дергачеву, как на одних руках можно уделать любого вратаря.

Стебающиеся друг над другом игроки, любящие подурачить вратарей, из которых больше всех страдает Шестеркин, выказывающий недовольство пропущенными шайбами. Гавриков, впадающий в ступор от вопроса про установленную в «Ледовом» пушку, отмечающую забитые голы точь-в-точь как на Nationwide арене «Коламбуса», задрафтовавшего Владислава.

Все это, безусловно, здорово, но, конечно, не хватает пресс-бара, как в НХЛ. Чтобы можно было работать, дожидаясь матча, в комфорте — ездить домой с раскатки, мягко говоря, неудобно. Но уже хорошо, конечно, что пришли хотя бы к этому. Но и дальнейшие шаги необходимы.

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«МАГНИТКА» УХОДИТ В ОБОРОНУ

Так вышло, что я видел все матчи СКА в этом сезоне, за исключением разгрома «Северстали». Больше половины — из ложи прессы. И, пожалуй, впервые за 11 игр наблюдал, как армейцы не смогли переиграть соперника. Хотя их тренерский штаб очень старался: Олег Знарок регулярно накладывал тройку Дацюка на третьи-четвертые звенья «Металлурга», четко выбирал сочетания в зависимости от того, где происходило вбрасывание, контролировал темп и вел Мозякина, предлагая его тройке либо погоняться за шайбой, либо продираться через очень плотную среднюю зону — смотря кто против звена Коваржа выходил на лед.

Вице-президент гостей Геннадий Величкин обещал перед началом сезона изменения в игре. Они определенно есть: «Магнитка» стала более оборонительной командой. Она не входит в число лидеров по введенному и считаемому с этого сезона показателю «время владения шайбой в зоне атаки». А в прошлом сезоне однозначно бы вошла в тройку, если не была бы лидером, и дело не только в уходе Зарипова. Она уходит от горизонтальной игры. В ней можно уличить только первое звено, и то, наверное, по старой памяти. Она готова устраивать болото в средней зоне и играть в агрессивное разрушение. И атак с ходу стало явно больше, чем позиционных.

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Эстетики стало значительно меньше, кто бы спорил, но если вспоминать финал — эффективности однозначно добавилось. Несмотря на внушительные кадровые изменения. Команда Ильи Воробьева больше не доминирует. Попытки играть по-прежнему ни к чему не приводили. Вектор изменился, и теперь свернувшийся комком еж. Готовый покусать в любой момент. И — если очень надо — взять все в свои руки, покатать шайбу и добиться своего.

Не выбрось Осала шайбу за борт в овертайме — можно было бы победить. Не допусти Самсонов ужасный ляп в большинстве — можно было бы и за три очка побороться. И это без приболевшего Эллисона, одного из лучших бомбардиров. Приятно видеть, что один из лидеров КХЛ нашел способ держать планку. Пусть и не без огромной помощи со стороны Мозякина, которого Федосов просил держать на вытянутой клюшке, не дальше. Зубарев чуть отклеился — и увидел шедевр. И так им впечатлился, что чуть не убил всегда дерзкого Осалу. За что наверняка будет дисквалифицирован.

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