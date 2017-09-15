Воробьев: Терещенко проведет первый матч за московское «Динамо» 21 сентября

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«Надеюсь, что Терещенко проведет первую игру на выезде в Новосибирске, Салманен сыграет в воскресенье против «Автомобилиста», — сказал Воробьев.

В составе «Динамо» Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за «Динамо» с 1998 по 2005 год, он вернулся в команду в 2014-м. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены клубом формы юридического лица. Ранее клуб сообщал, что приступит к переговорам с Терещенко после того, как он восстановится после травмы.