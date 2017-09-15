Воробьев: Терещенко проведет первый матч за московское «Динамо» 21 сентября
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Форвард Алексей Терещенко проведет первый матч за московский хоккейный клуб «Динамо» 21 сентября против новосибирской «Сибири». Об этом журналистам сообщил главный тренер
бело-голубых Владимир Воробьев.
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«Надеюсь, что Терещенко проведет первую игру на выезде в Новосибирске, Салманен сыграет в воскресенье против «Автомобилиста», — сказал Воробьев.
В составе «Динамо» Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за «Динамо» с 1998 по 2005 год, он вернулся в команду в 2014-м. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены клубом формы юридического лица. Ранее клуб сообщал, что приступит к переговорам с Терещенко после того, как он восстановится после травмы.
|15.09.2017 19:30
|Зрители 3581
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
|Владимир Воробьев
|Артис Аболс
Вратари
|Александр Еременко
|Александр Лазушин 58:32 (А. Красоткин 58:32-58:56)
|1-й период
|03:04
|05:02
|07:05
|Андрей Кутейкин
|07:05
|Андрей Кутейкин
|Станислав Бочаров
|13:19
|2-й период
|22:15
|Дастин Бойд (Арт. Волков, Дан. Тарасов)
|22:46
|Дмитрий Казионов
|Игорь Скороходов (Д. Костромитин, Г. Белоусов)
|28:50
|Денис Ежов
|29:44
|31:56
|Мартиньш Карсумс
|39:14
|Никита I Комаров (М. Карсумс, Дм. Казионов)
|39:54
|3-й период
|41:41
|Илья Никулин (Д. Бойд, М. Карсумс)
|Чарльз Геноуэй
|52:17
|54:45
|Дмитрий Казионов
|Дмитрий Костромитин (Н. Филатов, К. Капустин)
|58:32
Статистика
|33
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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