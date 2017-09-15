СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Металлург»

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За хозяев шайбы забросили Виктор Тихонов (11-я минута), Евгений Кетов (34), Павел Дацюк (38) и Патрик Херсли (63). У гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (27, 46) и Никита Пивцакин (60).

СКА лидирует в Западной конференции с 30 очками. «Металлург» занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками. Для клуба из Санк-Петербурга эта победа стала 11-й подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.

В следующем матче СКА примет челябинский «Трактор», «Металлург» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе игры состоятся 17 сентября.

В другом матче дня минское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:3).