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15 сентября 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Металлург»

ТАСС, 15 сентября. Санкт-петербургский СКА победил магнитогорский «Металлург» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА одержал 11-ю победу подряд в КХЛ обыграв в овертайме Металлург - Фото Увеличить
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За хозяев шайбы забросили Виктор Тихонов (11-я минута), Евгений Кетов (34), Павел Дацюк (38) и Патрик Херсли (63). У гостей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (27, 46) и Никита Пивцакин (60).

СКА лидирует в Западной конференции с 30 очками. «Металлург» занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками. Для клуба из Санк-Петербурга эта победа стала 11-й подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата.

В следующем матче СКА примет челябинский «Трактор», «Металлург» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе игры состоятся 17 сентября.

В другом матче дня минское «Динамо» уступило екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:3).

15.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 4:3 ОТ Металлург Мг
(1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Олег Знарок Илья Воробьев
Вратари
Игорь Шестеркин Илья Самсонов 59:01 (И. Самсонов 59:13)
1-й период
Ник Шос 04:02
10:48 Виктор Тихонов (Е. Кетов, И. Каблуков)
19:33 Сергей Широков
2-й период
Сергей Мозякин (Д. Денисов) 26:49
Ян Коварж 29:40
30:26 Патрик Херсли
33:18 Максим Чудинов
33:33 Евгений Кетов (И. Каблуков)
35:28 Илья Каблуков
Оскар Осала 35:28
37:58 Павел Дацюк (С. Широков, В. Гавриков)
39:17 Андрей Зубарев
39:17 Андрей Зубарев
3-й период
Никита Пивцакин 40:00
43:43 Виктор Тихонов
Сергей Мозякин (О. Осала, Ян Коварж) 45:31
Никита Пивцакин (С. Мозякин, И. Григоренко) 59:13
Овертайм
Оскар Осала 62:32
62:37 Патрик Херсли (П. Дацюк)
Статистика
35 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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