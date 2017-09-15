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15 сентября 2017, 22:35 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в очередном матче домашней серии в КХЛ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо» уступили «Автомобилисту» со счетом 1:3 и прервали двухматчевую серию побед на домашней площадке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гостям понадобилось всего четыре минуты после стартового вбрасывания чтобы открыть счет. В зоне хозяев площадки шайбу у защитника Евгения <span class=error>Лисовца</span> отобрал Алексей <span class=error>Михнов</span> после короткой <span class=error>перепасовки</span> с партнером центрфорвад Автомобилиста переиграл вратаря. Увеличить
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После успеха во встречах с «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:0), болельщики динамовцев ждали продолжения удачной серии. Однако в гости к «зубрам» приехала команда под руководством Владимира Крикунова, который известен своими требованиями к подопечным. Все команды, которые тренировал специалист, отличаются игровой дисциплиной и яркой игрой.

Многих в прошедшей игре волновал и еще один вопрос: сможет ли продолжить свою серию без пропущенных шайб голкипер «Динамо» Юнас Энрот? К сожалению, гостям понадобилось всего четыре минуты после стартового вбрасывания, чтобы открыть счет. В зоне хозяев площадки шайбу у защитника Евгения Лисовца отобрал Алексей Михнов, после короткой перепасовки с партнером, центрфорвад «Автомобилиста» переиграл вратаря. Минчане постарались ответить не менее острыми атаками. Дважды «зубры» действовали в численном большинстве, но сравнять счет им не удавалось.

Команда Владимира Крикунова в Минске продолжала и далее действовать грамотно у входа в свою зону, навязывая подопечным Горди Дуайера прессинг едва ли не по всей площадке. Под давлением ошибка неизбежна даже у мастеров самого высокого класса. Исключением на стали и динамовцы. На 38-й минуте состоялось вбрасывание у ворот белорусской команды. При попытке выбросить шайбу из своей зоны, защитники допустили серьезную ошибку, которая привела ко второму взятию ворот.

В заключительные двадцать минут матча хоккеисты «Динамо» значительно усилили давление на ворота соперников. После удаления Рока Тичара у гостей шайбу в «домик» Якубу Коваржу отправил Андрей Степанов, но после видеоповтора гол был отменен из-за положения вне игры у минчан. На 57-й минуте Джастин Фонтэйн все же сократил отставание — 1:2, однако на большее у динамовцев не хватило времени. Хозяева площадки заменили вратаря на шестого полевого игрока, и в итоге Френсис Паре отправил шайбу в пустые ворота — 3:1.

Четвертый матч домашней серии минское «Динамо» проведет 17 сентября с магнитогорским «Металлургом», начало игры в 17.00.

15.09.2017 19:30 Зрители 10601 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Автомобилист
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Крикунов
Вратари
Юнас Энрот 58:40 (Ю. Энрот 58:58-59:13, Ю. Энрот 59:23) Якуб Коварж
1-й период
Алексей Михнов (А. Гареев) 04:02
Алексей Василевский 04:38
Никита Трямкин 07:46
Никита Трямкин 17:01
2-й период
21:41 Александр Кулаков
Никита Трямкин 22:11
25:51
32:04 Дмитрий Коробов
Анатолий Голышев (А. Кучерявенко, И. Крикунов) 37:06
3-й период
Рок Тичар 40:44
Евгений Чесалин 46:13
49:31 Сергей Дрозд
Илья Крикунов 49:31
56:28 Джастин Фонтэйн (М-А. Граньяни, К. Хауден)
Франсис Паре (Д. Мегалинский, Р. Тичар) п.в. 59:23
Статистика
6 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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