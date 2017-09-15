Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту» в очередном матче домашней серии в КХЛ

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После успеха во встречах с «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:0), болельщики динамовцев ждали продолжения удачной серии. Однако в гости к «зубрам» приехала команда под руководством Владимира Крикунова, который известен своими требованиями к подопечным. Все команды, которые тренировал специалист, отличаются игровой дисциплиной и яркой игрой.

Многих в прошедшей игре волновал и еще один вопрос: сможет ли продолжить свою серию без пропущенных шайб голкипер «Динамо» Юнас Энрот? К сожалению, гостям понадобилось всего четыре минуты после стартового вбрасывания, чтобы открыть счет. В зоне хозяев площадки шайбу у защитника Евгения Лисовца отобрал Алексей Михнов, после короткой перепасовки с партнером, центрфорвад «Автомобилиста» переиграл вратаря. Минчане постарались ответить не менее острыми атаками. Дважды «зубры» действовали в численном большинстве, но сравнять счет им не удавалось.

Команда Владимира Крикунова в Минске продолжала и далее действовать грамотно у входа в свою зону, навязывая подопечным Горди Дуайера прессинг едва ли не по всей площадке. Под давлением ошибка неизбежна даже у мастеров самого высокого класса. Исключением на стали и динамовцы. На 38-й минуте состоялось вбрасывание у ворот белорусской команды. При попытке выбросить шайбу из своей зоны, защитники допустили серьезную ошибку, которая привела ко второму взятию ворот.

В заключительные двадцать минут матча хоккеисты «Динамо» значительно усилили давление на ворота соперников. После удаления Рока Тичара у гостей шайбу в «домик» Якубу Коваржу отправил Андрей Степанов, но после видеоповтора гол был отменен из-за положения вне игры у минчан. На 57-й минуте Джастин Фонтэйн все же сократил отставание — 1:2, однако на большее у динамовцев не хватило времени. Хозяева площадки заменили вратаря на шестого полевого игрока, и в итоге Френсис Паре отправил шайбу в пустые ворота — 3:1.

Четвертый матч домашней серии минское «Динамо» проведет 17 сентября с магнитогорским «Металлургом», начало игры в 17.00.