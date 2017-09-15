Московское «Динамо» победило «Ладу» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шайбы в составе победителей забросили Дастин Бойд (22-я минута), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (42). Гости ответили точными бросками Игоря Скороходова (29) и Дмитрия Костромитина (60).
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками. «Лада», для которой данное поражение стало седьмым подряд, с 17 очками идет 14-й в Восточной конференции.
В следующем туре «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Лада» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 17 сентября.
Другие результаты игрового дня:
«Куньлунь» — «Витязь» — 2:0;.
«Барыс» — «Сибирь» — 1:3;.
«Локомотив» — «Трактор» — 3:1.
|15.09.2017 19:30
|Зрители 3581
|Регулярный чемпионат
|ВТБ Ледовый дворец
|Владимир Воробьев
|Артис Аболс
|Александр Еременко
|Александр Лазушин 58:32 (А. Красоткин 58:32-58:56)
|1-й период
|03:04
|05:02
|07:05
|Андрей Кутейкин
|07:05
|Андрей Кутейкин
|Станислав Бочаров
|13:19
|2-й период
|22:15
|Дастин Бойд (Арт. Волков, Дан. Тарасов)
|22:46
|Дмитрий Казионов
|Игорь Скороходов (Д. Костромитин, Г. Белоусов)
|28:50
|Денис Ежов
|29:44
|31:56
|Мартиньш Карсумс
|39:14
|Никита I Комаров (М. Карсумс, Дм. Казионов)
|39:54
|3-й период
|41:41
|Илья Никулин (Д. Бойд, М. Карсумс)
|Чарльз Геноуэй
|52:17
|54:45
|Дмитрий Казионов
|Дмитрий Костромитин (Н. Филатов, К. Капустин)
|58:32
|33
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter