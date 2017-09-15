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15 сентября 2017, 22:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» победило «Ладу» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Дастин Бойд (22-я минута), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (42). Гости ответили точными бросками Игоря Скороходова (29) и Дмитрия Костромитина (60).

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками. «Лада», для которой данное поражение стало седьмым подряд, с 17 очками идет 14-й в Восточной конференции.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Лада» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 17 сентября.

Другие результаты игрового дня:

«Куньлунь» — «Витязь» — 2:0;.

«Барыс» — «Сибирь» — 1:3;.

«Локомотив» — «Трактор» — 3:1.

15.09.2017 19:30 Зрители 3581 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 3:2 Лада
(0:0, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Артис Аболс
Вратари
Александр Еременко Александр Лазушин 58:32 (А. Красоткин 58:32-58:56)
1-й период
03:04
05:02
07:05 Андрей Кутейкин
07:05 Андрей Кутейкин
Станислав Бочаров 13:19
2-й период
22:15 Дастин Бойд (Арт. Волков, Дан. Тарасов)
22:46 Дмитрий Казионов
Игорь Скороходов (Д. Костромитин, Г. Белоусов) 28:50
Денис Ежов 29:44
31:56 Мартиньш Карсумс
39:14 Никита I Комаров (М. Карсумс, Дм. Казионов)
39:54
3-й период
41:41 Илья Никулин (Д. Бойд, М. Карсумс)
Чарльз Геноуэй 52:17
54:45 Дмитрий Казионов
Дмитрий Костромитин (Н. Филатов, К. Капустин) 58:32
Статистика
33 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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Новости КХЛ

Воробьев: Терещенко проведет первый матч за московское «Динамо» 21 сентября

Воробьев: Терещенко проведет первый матч за московское «Динамо» 21 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Форвард Алексей Терещенко проведет первый матч за московский хоккейный клуб «Динамо» 21 сентября против новосибирской «Сибири». Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.
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