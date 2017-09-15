Московское «Динамо» победило «Ладу» в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы в составе победителей забросили Дастин Бойд (22-я минута), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (42). Гости ответили точными бросками Игоря Скороходова (29) и Дмитрия Костромитина (60).

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками. «Лада», для которой данное поражение стало седьмым подряд, с 17 очками идет 14-й в Восточной конференции.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», «Лада» в гостях встретится с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 17 сентября.

Другие результаты игрового дня:

«Куньлунь» — «Витязь» — 2:0;.

«Барыс» — «Сибирь» — 1:3;.

«Локомотив» — «Трактор» — 3:1.