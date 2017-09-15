Хоккеисты «Локомотива» победили «Трактор» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» нанес поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Денис Мосалев (20-я минута), Стаффан Кронвалль (58-я) и Максим Тальбо (60-я), у гостей на 36-й шайбу забросил Игорь Полыгалов (36-я).
«Локомотив» 17 сентября примет тольяттинскую «Ладу», «Трактор» в этот же день сыграет с
|15.09.2017 19:00
|Зрители 8254
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Алексей Мурыгин
|Павел Францоуз 58:25 (П. Францоуз 59:42)
|1-й период
|Виталий Кравцов
|02:33
|Иван Вишневский
|06:02
|16:00
|Игорь Полыгалов
|18:23
|19:56
|Денис Мосалев (П. Коледов, Д. Осипов)
|2-й период
|31:11
|Петри Контиола
|34:42
|Илья Любушкин
|34:42
|Илья Любушкин
|Игорь Полыгалов (Н. Бэйлен)
|35:14
|39:26
|Егор Коршков
|Артем Пеньковский
|39:26
|3-й период
|Артем Пеньковский
|41:26
|Артем Бородкин
|56:51
|57:23
|Стаффан Кронвалль (Б. Козун, Я. Накладал)
|59:42
|п.в.
|Максим Тальбо (С. Кронвалль)
Статистика
|29
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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