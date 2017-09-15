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15 сентября 2017, 22:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Локомотива» победили «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» нанес поражение челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ярославский Локомотив нанес поражение челябинскому Трактору в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Денис Мосалев (20-я минута), Стаффан Кронвалль (58-я) и Максим Тальбо (60-я), у гостей на 36-й шайбу забросил Игорь Полыгалов (36-я).

«Локомотив» 17 сентября примет тольяттинскую «Ладу», «Трактор» в этот же день сыграет с санкт-петербургским СКА на выезде.

15.09.2017 19:00 Зрители 8254 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 Трактор
(1:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Анвар Гатиятулин
Вратари
Алексей Мурыгин Павел Францоуз 58:25 (П. Францоуз 59:42)
1-й период
Виталий Кравцов 02:33
Иван Вишневский 06:02
16:00
Игорь Полыгалов 18:23
19:56 Денис Мосалев (П. Коледов, Д. Осипов)
2-й период
31:11 Петри Контиола
34:42 Илья Любушкин
34:42 Илья Любушкин
Игорь Полыгалов (Н. Бэйлен) 35:14
39:26 Егор Коршков
Артем Пеньковский 39:26
3-й период
Артем Пеньковский 41:26
Артем Бородкин 56:51
57:23 Стаффан Кронвалль (Б. Козун, Я. Накладал)
59:42 п.в. Максим Тальбо (С. Кронвалль)
Статистика
29 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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