Хоккеисты «Локомотива» победили «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Денис Мосалев (20-я минута), Стаффан Кронвалль (58-я) и Максим Тальбо (60-я), у гостей на 36-й шайбу забросил Игорь Полыгалов (36-я).