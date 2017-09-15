Корешков раскрыл причины поражения от «Сибири»

— Очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.



Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прям из-под носа, можно сказать. В таком напряжённом матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.



В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч — сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идём на 1-м месте, то можно расслабиться. Мол, вот «Сибирь» приехала, идёт на 8-м и сейчас мы ей… Все вышли готовыми на 100%.