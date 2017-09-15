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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31022083/
15 сентября 2017, 20:24 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Корешков раскрыл причины поражения от «Сибири»

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с новосибирской «Сибирью» — 1:3.

— Очень классный боевой матч получился. Мы повели 1:0, а затем зевнули на пятаке две шайбы. Матч был равным, большинство разыгрывалось неплохо, маленько шайба не туда летела. Не как обычно. Сделаем выводы, подготовимся к следующему матчу.

Не хватило для победы того, что при 1:0 не смогли удержать это преимущество. Секундная нерасторопность привела к двум шайбам, на пятаке пропустили, прям из-под носа, можно сказать. В таком напряжённом матче мы не имеем права так пропускать, из-за этого и уступили. Играли ведь и бились до конца, моменты были. По самоотдаче ни к кому претензий нет.

В чемпионате все команды проигрывают, как в гостях, так и дома. Пять минут мы в меньшинстве вчетвером выстояли, играли-то хорошо. Это хоккей, это спорт, фарт был не нашей стороне. Коллектив сплоченный, все прекрасно понимают, что для нас каждый матч — сражение. Нет такого, что кто-то думает, что если мы идём на 1-м месте, то можно расслабиться. Мол, вот «Сибирь» приехала, идёт на 8-м и сейчас мы ей… Все вышли готовыми на 100%.

15.09.2017 16:30 Зрители 6994 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 1:3 Сибирь
(0:0, 0:0, 1:3)
Главные тренеры
Евгений Корешков Павел Зубов
Вратари
Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:59) Александр Салак
1-й период
Глеб Зырянов 04:07
07:11 Мэтт Фраттин
13:36 Линден Вей
Владислав Наумов 14:47
Дмитрий Лукин 16:44
2-й период
Максим Игнатович 21:36
26:40 Павел Акользин
26:40 Павел Акользин
Владислав Наумов 39:27
3-й период
40:00 Линден Вей
Сергей Коньков 40:00
41:21 Мэтт Фраттин (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер)
Патрик Закриссон (А. Сигарев, Н. Демидов) 43:47
47:31
50:17 Константин Пушкарев
50:17 Константин Пушкарев
Максим Игнатович 50:17
Александр Бергстрем (А. Сигарев, Кон. Алексеев) 51:57
Максим Игнатович 52:17
Кирилл Воробьев 54:04
Вячеслав Основин (В. Первушин, Кон. Алексеев) п.в. 59:59
Статистика
35 Штрафное время 20
7 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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