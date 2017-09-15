«Барыс» упустил победу над «Сибирью» и потерпел третье поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Сибири» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 15 сентября, в Астане и завершилась со счетом 1:3.
Все шайбы в прошедшей игре были забиты в третьем периоде. На 42-й минуте канадский нападающий Мэтт Фрэттин в большинстве забросил первую шайбу за «Барыс». Взятие ворот было засчитано лишь после видеопросмотра.
Удержать победный счет «Барыс» не смог. Оба раза ворота шведского голкипера Хенрика Карлссона поражали его соотечественники из «Сибири»: на 44-й минуте отличился Патрик Закриссон, а на 52-й — Александр Бергстрем. Еще одна шайба была заброшена за мгновение до сирены, когда «Барыс» играл без вратаря — ее автором стал Вячеслав Основин.
Отметим, что во втором периоде нападающий «Барыса» Павел Акользин был удален до конца матча за грубый силовой прием, а перед уходом на перерыв возникла потасовка между игроками, в ходе которой был разбит нос линейного судьи Александр Отмахова. В третьем периоде нападающий «Барыса» Константин Пушкарев подрался с защитником «Сибири» Максимом Игнатовичом, но игроков быстро разняли судьи.
Для «Барыса» это поражение стало третьим в сезоне. С 19 очками астанинский клуб опустился с первого на третье место.
Возможность взять реванш у «Барыса» будет уже 17 сентября. Матч с «Сибирью» вновь пройдет в Астане и начнется в 17:00 по столичному времени, а в прямом эфире его покажет QazSport.
|Евгений Корешков
|Павел Зубов
|Хенрик Карлссон 58:15 (Х. Карлссон 59:59)
|Александр Салак
|1-й период
|Глеб Зырянов
|04:07
|07:11
|Мэтт Фраттин
|13:36
|Линден Вей
|Владислав Наумов
|14:47
|Дмитрий Лукин
|16:44
|2-й период
|Максим Игнатович
|21:36
|26:40
|Павел Акользин
|26:40
|Павел Акользин
|Владислав Наумов
|39:27
|3-й период
|40:00
|Линден Вей
|Сергей Коньков
|40:00
|41:21
|Мэтт Фраттин (К. Даллмэн, М. Сан-Пьер)
|Патрик Закриссон (А. Сигарев, Н. Демидов)
|43:47
|47:31
|50:17
|Константин Пушкарев
|Максим Игнатович
|50:17
|Александр Бергстрем (А. Сигарев, Кон. Алексеев)
|51:57
|Кирилл Воробьев
|54:04
|Вячеслав Основин (В. Первушин, Кон. Алексеев)
|п.в.
|59:59
|35
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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