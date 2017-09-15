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15 сентября 2017, 18:26 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Судье разбили нос в потасовке хоккеистов «Барыса» и «Сибири»

Линейный судья Александр Отмахов пострадал при потасовке игроков «Барыса» и «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesi.kz.

Инцидент случился уже после звонка сирены на перерыв между вторым и третьими периодами. В потасовке, которая началась после вбрасывания между нападающим «Барыса» Линденом Веем и форвардом «Сибири» Сергеем Коньковым, пострадал судья. Пытаясь разнять игроков, Отмахов, по всей видимости, наткнулся на клюшку нападающего «Барыса» Мэтта Фрэттина. Вышедший на лед доктор оказал Отмахову помощь, и, скорее всего, он сможет доработать матч.

За свою потасовку Вей и Коньков были удалены. В начале третьего периода оба хоккеиста отсидят по две минуты на скамейке штрафников.

Во втором периоде случился еще один инцидент. На 27-й минуте до конца игры был удален нападающий «Барыса» Павел Акользин, чей силовой прием против защитника Дмитрия Лукина был трактован судьями как «атака в область головы и шеи».

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