КХЛ за прошлый сезон выплатит ХК «Динамо-Минск» более 13 млн российских рублей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за сезон-2016/2017 принято решение о распределении дополнительных денежных средств лиги в размере 100 млн российских рублей с НДС. Сумма, полученная каждым клубом, напрямую зависит от посещаемости его домашних матчей в прошедшем сезоне.

Минское «Динамо» с учетом выплат за телевизионные права и высокую посещаемость домашних матчей получит 13 млн 311 тыс. 654 российских рубля.

В текущем сезоне минская команда после десяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сегодня на «Минск-Арене» состоится очередной матч с «Автомобилистом». Начало — в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию.