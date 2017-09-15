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15 сентября 2017, 18:17 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

КХЛ за прошлый сезон выплатит ХК «Динамо-Минск» более 13 млн российских рублей

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига выплатит ХК «Динамо-Минск» более 13 млн российских рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе лиги.

По результатам <nobr>финансово-хозяйственной</nobr> деятельности за сезон-2016/2017 принято решение о распределении дополнительных денежных средств лиги в размере 100 млн российских рублей с НДС. Увеличить
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По результатам финансово-хозяйственной деятельности за сезон-2016/2017 принято решение о распределении дополнительных денежных средств лиги в размере 100 млн российских рублей с НДС. Сумма, полученная каждым клубом, напрямую зависит от посещаемости его домашних матчей в прошедшем сезоне.

Минское «Динамо» с учетом выплат за телевизионные права и высокую посещаемость домашних матчей получит 13 млн 311 тыс. 654 российских рубля.

В текущем сезоне минская команда после десяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сегодня на «Минск-Арене» состоится очередной матч с «Автомобилистом». Начало — в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию.

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