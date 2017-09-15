КХЛ за прошлый сезон выплатит ХК «Динамо-Минск» более 13 млн российских рублей
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига выплатит ХК «Динамо-Минск» более 13 млн российских рублей, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе лиги.
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Минское «Динамо» с учетом выплат за телевизионные права и высокую посещаемость домашних матчей получит 13 млн 311 тыс. 654 российских рубля.
В текущем сезоне минская команда после десяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Сегодня на «Минск-Арене» состоится очередной матч с «Автомобилистом». Начало — в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию.
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