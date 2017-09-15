Геннадий Тимченко: Лига расстанется с рядом клубов по окончании сезона

— Сегодняшний Совет директоров КХЛ был очень важным, — заявил Тимченко. — Мы получили солидную прибыль в размере 330 миллионов рублей и распределили ее между всеми клубами. Это на сто с лишним миллионов больше, чем год назад. Такой солидный прирост имеет большое значение для стратегии развития лиги. Стабилизационный фонд КХЛ также уже достиг полутора миллиардов. Так что с финансовой точки зрения мы чувствуем себя уверенно.

— Но ведь у лиги есть и проблемы…

— Главная проблема у нас одна — не хватает больших и красивых стадионов. Хоккей стал очень популярным видом спорта. К людям вернулось желание ходить на матчи. Поэтому в крупных городах надо строить новые большие дворцы. Это очень важно, это и есть ключ к развитию хоккея в России.

— Будете требовать конкретно от Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга постройки новых арен? Ведь их дворцы особенно устарели.

— Во всех этих городах уже есть планы строительства современных стадионов. Я разговаривал с губернатором нижегородской области — он ищет инвестора. В Новосибирске арену построить обещают к молодежному чемпионату мира, который хотят там провести. Еще в Петербурге хотим построить первый в России дворец на двадцать тысяч зрителей.

— За какой срок в КХЛ должны появиться вышеупомянутые дворцы?

— Конкретную дату назвать трудно. Ведь пока это только планы. Реально — в течении четырех-пяти лет, не раньше.

— А тем временем КХЛ планирует сокращение.

— Стратегически мы будем вынуждены проститься с рядом клубов, где и команда игру не показывает, и с болельщиками работают плохо, и телевизионная картинка из дворца плохого качества… С такими клубами будем бороться. По окончании сезона составим рейтинг. И худших в нем придется отчислять. Лучше брать на их место более успешных новичков, если они будут появляться. Может быть, даже из Европы.

— Как вы относитесь к тому, что игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду.

— Очень жаль, что НХЛ ставит свои финансовые показатели выше олимпийского движения. Потому что если не приедут и наши лучшие игроки, и канадцы с американцами, лидеры других хоккейных держав… Это очень обидно! Но это не мы придумали. Хоккей на Олимпиаде все равно останется. Мы будем его смотреть и надеяться, что наша команда выступит там успешно.