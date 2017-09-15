СКА получит от КХЛ 40,4 млн рублей за прошедший сезон, ЦСКА — 25,5 млн рублей
ТАСС, 15 сентября. Малый совет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил распределение доходов между клубами, полученных от продажи телевизионных прав в прошедшем сезоне. Данные опубликованы на официальном сайте лиги.
По итогам прошедшего сезона КХЛ выплатит клубам около 252 млн рублей. Впервые лига начала распределять доходы от
Деньги между клубами распределяются согласно трем принципам. В первую очередь каждый клуб получает по три миллиона за участие в чемпионате КХЛ, на что уходит 40% от общей суммы. Затем 30% от общей суммы распределяются согласно принципу телевизионного спроса, исходя из которого команды получат от 538 тыс. до 8,3 млн. 30% денег лига распределяет между клубами по спортивному принципу, учитывая выступления команд в регулярном сезоне и
Также лига приняла решение распределить дополнительно 100 млн рублей.
Больше всех от КХЛ получил действующий обладатель Кубка Гагарина
Меньше всего от лиги досталось новокузнецкому «Металлургу», который в нынешнем сезоне не принимает участия в чемпионате КХЛ (5,8 млн), и
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