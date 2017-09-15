По итогам прошедшего сезона КХЛ выплатит клубам около 252 млн рублей. Впервые лига начала распределять доходы от ТВ-прав между командами в сезоне-2014/15. Тогда общая сумма выплат составила 114 млн рублей, а в сезоне-2015/16 — 243 млн рублей.

Деньги между клубами распределяются согласно трем принципам. В первую очередь каждый клуб получает по три миллиона за участие в чемпионате КХЛ, на что уходит 40% от общей суммы. Затем 30% от общей суммы распределяются согласно принципу телевизионного спроса, исходя из которого команды получат от 538 тыс. до 8,3 млн. 30% денег лига распределяет между клубами по спортивному принципу, учитывая выступления команд в регулярном сезоне и плей-офф.

Также лига приняла решение распределить дополнительно 100 млн рублей.

Больше всех от КХЛ получил действующий обладатель Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА — 40 миллионов 456 тысяч рублей. Московский ЦСКА, который победил в регулярном чемпионате, заработал 25 миллионов 599 тысяч. Финалист Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» получил 23 миллиона 210 тысяч.