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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31020011/
15 сентября 2017, 17:54 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Куньлунь» обыграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции

Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Хоккеисты Куньлуня взяли верх над Витязем в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> со счетом 2:0. Увеличить
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Заброшенными шайбами у китайской команды отметились Жильбер Брюле и Зак Юйэнь.

Отметим, что шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг, отразив 42 броска, оформил третий «сухой» матч в этом сезоне.

После этой игры «Куньлунь» набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 11 баллов, занимает 11-е место на «Западе».

В следующей игре «Куньлунь» 19 сентября сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» 17 числа встретится в гостях с «Адмиралом».

15.09.2017 14:30 Зрители 3210 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Куньлунь 2:0 Витязь
(1:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Майк Кинэн Валерий Белов
Вратари
Магнус Хелльберг Михаил Бирюков 57:20 (М. Бирюков 58:49-59:03)
1-й период
Юрий Паутов 01:35
08:05 Жильбер Брюле (В. Вольски, А. Поникаровский)
14:11 Йоонас Ярвинен
Александр Панков 14:11
19:18 Бретт Беллемор
Артем Швец-Роговой 19:18
2-й период
23:11 Юйэнь Зак (Й. Ярвинен)
25:33 Андреас Турессон
3-й период
54:09 Бретт Беллемор
56:12 Джесси Блэкер
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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