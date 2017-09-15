«Куньлунь» обыграл «Витязь» и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции
Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
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Заброшенными шайбами у китайской команды отметились Жильбер Брюле и Зак Юйэнь.
Отметим, что шведский голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг, отразив 42 броска, оформил третий «сухой» матч в этом сезоне.
После этой игры «Куньлунь» набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 11 баллов, занимает 11-е место на «Западе».
В следующей игре «Куньлунь» 19 сентября сыграет на выезде с «Торпедо». «Витязь» 17 числа встретится в гостях с «Адмиралом».
|15.09.2017 14:30
|Зрители 3210
|Регулярный чемпионат
|Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
|Майк Кинэн
|Валерий Белов
Вратари
|Магнус Хелльберг
|Михаил Бирюков 57:20 (М. Бирюков 58:49-59:03)
|1-й период
|Юрий Паутов
|01:35
|08:05
|Жильбер Брюле (В. Вольски, А. Поникаровский)
|14:11
|Йоонас Ярвинен
|Александр Панков
|14:11
|19:18
|Бретт Беллемор
|Артем Швец-Роговой
|19:18
|2-й период
|23:11
|Юйэнь Зак (Й. Ярвинен)
|25:33
|Андреас Турессон
|3-й период
|54:09
|Бретт Беллемор
|56:12
|Джесси Блэкер
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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