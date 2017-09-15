Чернышенко: Клубы, которые покинут КХЛ, станут известны после регулярного чемпионата

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

«Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. После чего совет директоров примет решение, какие клубы могут быть отчислены. Все промежуточные итоги — это спекуляция, — сказал Чернышенко. — Все, скорее всего, будет ясно по итогам регулярного чемпионата, просто может поменяться порядок всего рейтинга».