Чернышенко: Клубы, которые покинут КХЛ, станут известны после регулярного чемпионата
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Три клуба, которые будут исключены из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам нынешнего сезона, станут известны, скорее всего, после завершения регулярного чемпионата. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.
«Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и
«Маловероятно, что клуб, попавший в
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