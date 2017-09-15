Рыспаев заявил о возвращении в КХЛ

Сегодня президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что с игрока снята дисквалификация и он на протяжении месяца будет выступать в ВХЛ. Если он не отметиться проступками, то будет допущен к КХЛ.



— Можно ли меня поздравлять с возвращением в КХЛ? Да! — цитирует Life Рыспаева.



Напомним, что игрок был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками «Куньлуня».