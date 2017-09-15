«Слован» прервал 5-матчевую серию поражений, на выезде одолев «Амур»
«Слован» на выезде нанёс поражение «Амуру».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Словацкая команда прервала свою серию поражений на отметке пять матчей кряду. Это третья победа в 11 матчах для команды Милоша Ржигги. Хабаровчане продолжили свою серию поражений — она теперь составляет пять матчей кряду. В 11 матчах сезона на счету команды в настоящее время три победы.
В составе команды из Братиславы шайбы забросили Юрай Микуш, Андрей Штястны, Михал Ржепик. В составе команды из Хабаровска шайбы забросили Алексей Бывальцев и Марек Квапил.
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Милош Ржига
Вратари
|Юха Метсола 59:11
|Якуб Штепанек
|1-й период
|Андрей Мезарош
|00:53
|Томаш Грнка
|03:23
|14:00
|Денис Кузьмин (О. Ли, Б. Потехин)
|19:57
|Игорь Величкин
|Юрай Микуш
|19:57
|2-й период
|Юрай Микуш (Р. Смоленяк)
|22:07
|Андрей Штясны (Т. Ворачек, М. Вьеденски)
|28:54
|30:34
|Михал Ржепик (Н. Эберт, Л. Кашпар)
|30:51
|3-й период
|45:16
|Алексей Бывальцев
|48:29
|Марек Квапил (А. Фролов, Т. Зогорна)
|Павол Скалицки
|51:11
|53:01
|Дмитрий Клопов
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter