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15 сентября 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» прервал 5-матчевую серию поражений, на выезде одолев «Амур»

«Слован» на выезде нанёс поражение «Амуру».

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Словацкая команда прервала свою серию поражений на отметке пять матчей кряду. Это третья победа в 11 матчах для команды Милоша Ржигги. Хабаровчане продолжили свою серию поражений — она теперь составляет пять матчей кряду. В 11 матчах сезона на счету команды в настоящее время три победы.

В составе команды из Братиславы шайбы забросили Юрай Микуш, Андрей Штястны, Михал Ржепик. В составе команды из Хабаровска шайбы забросили Алексей Бывальцев и Марек Квапил.

15.09.2017 12:30 Зрители 5834 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 2:3 Слован
(1:0, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Милош Ржига
Вратари
Юха Метсола 59:11 Якуб Штепанек
1-й период
Андрей Мезарош 00:53
Томаш Грнка 03:23
14:00 Денис Кузьмин (О. Ли, Б. Потехин)
19:57 Игорь Величкин
Юрай Микуш 19:57
2-й период
Юрай Микуш (Р. Смоленяк) 22:07
Андрей Штясны (Т. Ворачек, М. Вьеденски) 28:54
30:34
Михал Ржепик (Н. Эберт, Л. Кашпар) 30:51
3-й период
45:16 Алексей Бывальцев
48:29 Марек Квапил (А. Фролов, Т. Зогорна)
Павол Скалицки 51:11
53:01 Дмитрий Клопов
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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