«Слован» прервал 5-матчевую серию поражений, на выезде одолев «Амур»

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Словацкая команда прервала свою серию поражений на отметке пять матчей кряду. Это третья победа в 11 матчах для команды Милоша Ржигги. Хабаровчане продолжили свою серию поражений — она теперь составляет пять матчей кряду. В 11 матчах сезона на счету команды в настоящее время три победы.

В составе команды из Братиславы шайбы забросили Юрай Микуш, Андрей Штястны, Михал Ржепик. В составе команды из Хабаровска шайбы забросили Алексей Бывальцев и Марек Квапил.

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