«Адмирал» стал первой командой после СКА, кто смог выиграть у ЦСКА

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Дальневосточники набирают очки во всех матчах домашней серии — в трёх матчах подряд. В десяти матчах сезона команда Александра Андриевского одержала три победы и набрала девять очков. ЦСКА прервал свою серию побед на отметке в девять матчей кряду. Это второе поражение в текущем сезоне — в 11 матчах команда Игоря Никитина уступила СКА и «Адмиралу», оба поражения выездные.
В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Максим Казаков, в составе гостей отличился Сергей Шумаков. В начале второго периода, к исходу его четвёртой минуты, Вадим Краснослободцев и Владимир Ткачёв сделали счёт 3:1 в пользу «Адмирала». Илью Сорокина в воротах ЦСКА сменил Ларс Юханссон — Сорокина впервые заменили за его карьеру в ЦСКА. Третий период голов не принес.