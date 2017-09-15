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15 сентября 2017, 15:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» стал первой командой после СКА, кто смог выиграть у ЦСКА

«Адмирал» на своём льду нанёс поражение ЦСКА.

Адмирал на своём льду нанёс поражение ЦСКА. Увеличить
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Дальневосточники набирают очки во всех матчах домашней серии — в трёх матчах подряд. В десяти матчах сезона команда Александра Андриевского одержала три победы и набрала девять очков. ЦСКА прервал свою серию побед на отметке в девять матчей кряду. Это второе поражение в текущем сезоне — в 11 матчах команда Игоря Никитина уступила СКА и «Адмиралу», оба поражения выездные.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами — за хозяев забил Максим Казаков, в составе гостей отличился Сергей Шумаков. В начале второго периода, к исходу его четвёртой минуты, Вадим Краснослободцев и Владимир Ткачёв сделали счёт 3:1 в пользу «Адмирала». Илью Сорокина в воротах ЦСКА сменил Ларс Юханссон — Сорокина впервые заменили за его карьеру в ЦСКА. Третий период голов не принес.

15.09.2017 12:30 Зрители 5550 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 3:1 ЦСКА
(1:1, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Игорь Никитин
Вратари
Игорь Бобков Илья Сорокин 23:53 (Л. Юханссон 23:53-59:14)
1-й период
Сергей Андронов 03:27
05:14 Максим Казаков (П. Макаренко, О. Бартулис)
Михаил Пашнин 12:14
19:18 Джеймс Райт
Сергей Шумаков (К. Капризов, Г. Скотт) 19:58
2-й период
21:37 Вадим Краснослободцев (В.. Ткачев, А. Волченков)
23:53 Владимир I Ткачев (В. Краснослободцев)
26:56
3-й период
Михаил Пашнин 41:17
Михаил Пашнин 41:17
59:55 Джеймс Райт
Статистика
6 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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