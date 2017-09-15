КХЛ будет ежегодно выделять 60 млн рублей на развитие детского хоккея

В пятницу в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ.

«На финансирование и развитие детского хоккея КХЛ будет выделять 60 млн ежегодно», — сказал президент КХЛ.

«Новокузнецкий “Металлург” как участник прошлого чемпионата получит выручку от продажи ТВ-прав и прибыли, — продолжил он. — Совет директоров рекомендовал клубу направить эти средства на развитие детско-юношеского хоккея».

Президент лиги отметил, что матчи первой недели сезона посетили 260 тысяч зрителей. «На второй и третьей неделях посещаемость снизилась. Работаем с командами, которые отстают. Мы хотим, чтобы хоккей оставался конкурентным среди других видов досуга», — сказал президент лиги.