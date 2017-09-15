Задолженность в сезоне-2017/18 есть только у «Слована»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал задолженности клубов в новом сезоне КХЛ.
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«Задолженность есть только у “Слована”, в размере 30 миллионов рублей, дали гарантию до 30 сентября, что погасят. Совет директоров принял решение внести в регламент изменения: клубы, которые задерживают выплаты на более 2 месяцев, то накладывать на них штраф 20% от суммы», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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