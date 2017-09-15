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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31017898/
15 сентября 2017, 14:34 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ получила прибыль в размере 120 млн рублей по итогам сезона-2016/17

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прибыль Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2016/17 составила 120 млн рублей. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.

Заседание совета директоров КХЛ прошло в Москве в пятницу.

«Сегодня был важный совет директоров. КХЛ впервые получила прибыль, мы заработали 120 млн рублей. Среди клубов было распределено 330 млн рублей. Наш стабилизационный фонд составляет 500 млн рублей», — сказал Тимченко.
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