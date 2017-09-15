Тимченко: КХЛ попрощается с клубами, не соответствующими критериям лиги

В пятницу в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ.

«Мы вынуждены прощаться с некоторыми клубами, которые не соответствуют критериям. Будем с такими бороться. Будем брать в лигу новые клубы — возможно, даже из Европы», — сказал Тимченко.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 выступают 27 клубов.