Тимченко: КХЛ впервые вышла в положительные показатели чистой прибыли

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«Был важный совет директоров, впервые вышли в положительные показатели чистой прибыли, в районе 120 миллионов рублей. Распределили между клубами более 300. Стабилизационный фонд в районе 500 миллионов.

Проблема у нас одна — не хватает больших красивых стадионов. Хоккей стал популярен вновь. Стратегически вынуждены расставаться с клубами, которые игру не показывают, и трансляций нормальных нет. Будем брать новые, может быть, из Европы. В Петербурге есть планы построить арену на 20 тысяч, — сказал Тимченко журналистам.