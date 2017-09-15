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15 сентября 2017, 14:32 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Тимченко: КХЛ впервые вышла в положительные показатели чистой прибыли

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвёл итоги общего собрания учредителей КХЛ.

Председатель совета директоров <span class=error>КХЛ</span> Геннадий Тимченко подвёл итоги общего собрания учредителей <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Был важный совет директоров, впервые вышли в положительные показатели чистой прибыли, в районе 120 миллионов рублей. Распределили между клубами более 300. Стабилизационный фонд в районе 500 миллионов.

Проблема у нас одна — не хватает больших красивых стадионов. Хоккей стал популярен вновь. Стратегически вынуждены расставаться с клубами, которые игру не показывают, и трансляций нормальных нет. Будем брать новые, может быть, из Европы. В Петербурге есть планы построить арену на 20 тысяч, — сказал Тимченко журналистам.
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