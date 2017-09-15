Корешков достойно ответил критикам. Рейтинг тренеров в КХЛ. Восток

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Перед началом сезона мы опубликовали рейтинг тренеров, указав вероятность увольнения. На первом месте среди наставников, возглавляющих клубы Восточной конференции, был Андрей Мартемьянов. Однако за десять туров расстановка сил успела поменяться. Одни тренеры укрепили свои позиции, а другие, напротив, дали поводы для разговоров об отставке. С этого момента и до конца регулярного чемпионата мы будем обновлять рейтинг каждые десять матчей.

14 (11). Евгений Корешков («Барыс»)

Вероятность отставки: 1% (-29%)



Легенда казахстанского хоккея Евгений Корешков всем всё доказывает, начиная со старта регулярного чемпионата. Некоторые специалисты не ожидали от «барсов» такой прыти, однако тренерский штаб и хоккеисты делают всё возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. «Барыс» довольно уверенно лидирует на Востоке, легионеры доставляют массу хлопот соперникам, ну, а капитан команды Найджел Доус просто бесподобен. Критикам «Барыса» остаётся только развести руками.

13 (13). Илья Воробьёв («Металлург» Магнитогорск)

Вероятность отставки: 10% (-10%)



«Металлург» выступает даже лучше, чем прогнозировалось. Учитывая серьёзные изменения в составе и, по сути, перестройку команды, уральцы исправно набирают очки. Конечно, видны и проблемы, но в ближайшее время изменений в тренерском штабе клуба точно не случится. Геннадий Величкин полностью доверят Илье Воробьёву, который постепенно выстраивает в Магнитогорске во многом новую команду.

12 (14). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

Вероятность отставки: 10% (0)



Казань играет примерно так, как и прогнозировалось. Какого-то феерического хоккея мы у «Ак Барса» не наблюдает, но в целом глобальных проблем незаметно. «Барсы» хорошо усилились, влился в новый коллектив опытный защитник Андрей Марков, Зинэтула Билялетдинов держит ситуацию под контролем. Уже сейчас понятно, что тататарстанская команда будет идти в лидирующей группе Восточной конференции на протяжении всей дистанции.

11 (12). Майк Кинэн («Куньлунь Ред Стар»)

Вероятность отставки: 15% (-5%)



Всё хорошо в Китае у Майка Кинэна. После того, как канадский специалист «съел» Владимира Кречина и стал не только главным тренером, но и генеральным менеджером «драконов», его позиции укрепились. «Куньлунь» дважды на старте позволял себе серии из двух поражений, но все остальные матчи выиграл. КХЛ — новая лига для китайцев, поэтому от них, конечно, можно ожидать всего, что угодно. В целом же ситуация стабильная. Многие отмечают, что клуб показывает солидный хоккей.

10 (8). Эркка Вестерлунд («Салават Юлаев»)

Вероятность отставки: 15% (-25%)



Некоторые матчи на старте уфимская команда провела неуверенно и нервно, однако общая картина позитивная. Больше «Салавата» в КХЛ забивает только СКА, легионеры, не считая ушедшего Кубалика, играют прилично, разве что в обороне периодически возникают дыры. Таков атакующий стиль игры юлаевцев. Эркка Вестерлунд пока выполняет свою работу хорошо, серьёзных претензий к финскому специалисту нет.

9 (9). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

Вероятность отставки: 20% (-10%)



Андрей Назаров при усечённом бюджете выжимает из «Нефтехимика» максимум. В Нижнекамске, за редким исключением, собралась молодая команда. Каждый хоккеист знает свои обязанности на льду, готов постоять за партнёра и решить исход встречи. Неплохо выглядит первое звено легионеров, недавно воссоединившееся после того, как чех Робин Ганзл залечил травму. У Назарова полный кредит доверия, очки его команда набирает.

8 (6). Андрей Скабелка («Авангард»)

Вероятность отставки: 40% (-10%)



«Авангард» идёт в группе лидеров Восточной конференции, в отрыв «ястребы» своих соперников не пускают. В Омске могут произойти любые вещи, от внезапной отставки в этой команде не застрахован никто. Пока Андрей Скабелка держится на должности главного тренера, но есть и минусы. К примеру, непростые отношения внутри коллектива, которые напрямую зависят от главного тренера. Этот пробел Скабелке нужно устранять, иначе могут начаться серьёзные проблемы.

7 (4). Павел Зубов («Сибирь»)

Вероятность отставки: 50% (0)



«Сибирь» весь регулярный чемпионат будет бороться за попадание в восьмёрку сильнейших. И от этого напрямую зависит дальнейшая судьба Павла Зубова. Да, генменеджер Кирилл Фастовский не приветствует революционных решений и тренерских отставок по ходу сезона. Но если Зубов на середине дистанции начнёт проваливаться, то могут последовать определённые выводы. На данный момент увольнение бывшему помощнику Андрея Скабелки не грозит.

6 (10). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

Вероятность отставки: 50% (+20%)



Если честно, то от «Трактора» ожидали более сильного начала чемпионата. Челябинские болельщики постоянно задают вопрос: «Почему команда так слабо играет?». На самом деле не слабо, а неуверенно. Порой не хватает опыта и характера. Зато есть мастерство. Вспомните, какие красивые шайбы были заброшены уральским клубом в матче с московским «Динамо». Позиции Анвара Гатиятулина продолжают оставаться крепкими, но ему нужно обязательно идти в зоне плей-офф. Сейчас «Трактор» находится ниже восьмого места, это накладывает на тренера негативный отпечаток.

5 (2). Владимир Крикунов («Автомобилист»)

Вероятность отставки: 70% (0)



Тень Дмитрия Квартальнова продолжает маячить за Владимиром Крикуновым. Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс заявил, что ему хочется, чтобы Крикунов доработал с командой до конца сезона. Однако ключевые решения, если таковые последуют, будет принимать не Гросс, а тот, кто даёт деньги. Сейчас екатеринбуржцы находятся в опасной зоне. Тренер пытается выйти из ситуации, предоставляя отдых лидерам команды, как это было в матче со СКА, когда не играли сразу шесть человек основы.

4 (1). Андрей Мартемьянов («Амур»)

Вероятность отставки: 70% (0)



Главный тренер «Амура», находившийся в начале прошлого рейтинга, набрал вистов за счёт слабого выступления «Адмирала», «Югры» и «Лады». В целом же для Мартемьянова ничего не изменилось. Серия из четырёх поражений, слабая защита, лишь три победы. Всё это заставляет задуматься. Единственным оправданием может служить тот факт, что первые восемь матчей хабаровчане провели на выезде, попав под серьёзные нагрузки.

3 (7). Александр Андриевский («Адмирал»)

Вероятность отставки: 80% (+40)



Сильно разочаровывает «Адмирал». На предсезонных турнирах команда смотрелась неплохо, а на старте «регулярки» доигралась до последнего места в конференции. Добыты лишь две победы, одна из которых — по буллитам над «Слованом». От отставки Александра Андриевского спасает только доверие со стороны генерального менеджера Ильдара Мухометова и людей, стоящих за ним. В любой другой команде Андриевский давно мог потерять работу из-за такого удручающего начала.

2 (5). Игорь Захаркин («Югра»)

Вероятность отставки: 90% (+40%)



После разгромного поражения от «Авангарда» со счётом 0:7 генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей на эмоциях выпалил, что в клубе будут думать, что делать дальше. На утро страсти улеглись, однако больше подобных разгромов Игорю Захаркину не простят. Дела у «Югры» печальные. Претензии же надо предъявлять не только Захаркину, но и руководству, ведь состав ханты-мансийцев явно не соответствует уровню КХЛ.

1 (3). Артис Аболс («Лада»)

Вероятность отставки: 95% (+35%)



Артис Аболс чудом удержался на плаву в прошлом сезоне. Новый чемпионат начался для латвийского специалиста также беспросветно. Шесть поражений подряд говорят сами за себя. И ведь не сказать, что хоккеисты отбывают номер на льду. Посмотрите, как здорово играют Бабенко, Зернов. Сколько спасений порой совершает Лазушин. Значит, дело не в игроках, а в тех, кто даёт установки на матчи. «Ладе» не помешают новые эмоции, новый и целеустремлённый тренерский штаб. Думается, что в скором времени мы увидим изменения.