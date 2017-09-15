Фастовский: ХК «Сибирь» получит порядка 9,5 миллиона рублей от КХЛ

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В пятницу в Москве проходит совет директоров КХЛ. Одним из пунктов повестки дня является вопрос о распределении доходов, полученных КХЛ от продажи прав на матчи чемпионата в минувшем сезоне.