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15 сентября 2017, 14:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Фастовский: ХК «Сибирь» получит порядка 9,5 миллиона рублей от КХЛ

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Новосибирская «Сибирь» получит порядка 9,5 миллиона рублей от КХЛ после распределения доходов, полученных лигой от продажи прав на матчи в сезоне-2016/17, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер сибирского клуба Кирилл Фастовский.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>.</em> Новосибирская Сибирь получит порядка 95 миллиона рублей от <span class=error>КХЛ</span> после распределения доходов полученных лигой от продажи прав на матчи в сезоне-2016/17 сообщил агентству Р-Спорт генеральный менеджер сибирского клуба Кирилл <span class=error>Фастовский</span>. Увеличить
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В пятницу в Москве проходит совет директоров КХЛ. Одним из пунктов повестки дня является вопрос о распределении доходов, полученных КХЛ от продажи прав на матчи чемпионата в минувшем сезоне.

«Наш клуб получит порядка 9,5 миллиона рублей. Среди клубов, не попавших в плей-офф, это самая большая цифра. Разумеется, если бы попали в плей-офф, сумма была бы выше», — сказал Фастовский корреспонденту «Р-Спорт».

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