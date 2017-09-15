Утверждён новый состав совета директоров КХЛ
В Москве состоялось Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором были рассмотрены результаты деятельности организации за 2016 календарный год, а также избран состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018.
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Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк стал новым членом корпоративного органа управления Лиги. Председателем Совета директоров переизбран Геннадий Тимченко.
Общий состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018:
1. Тимченко Геннадий Николаевич — Председатель Совета директоров
ООО «Хоккейный клуб СКА»
2. Чернышенко Дмитрий Николаевич — Председатель Правления — Президент КХЛ
3. Каменский Валерий Викторович —
4. Анисимов Алексей Владимирович — Главный арбитр КХЛ
5. Величкин Геннадий Иванович — Член Правления ООО «КХЛ»,
6. Есмантович Игорь Вячеславович — Президент ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА»
7. Король Борис Михайлович —
8. Маганов Наиль Ульфатович — Генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО»
9. Медведев Александр Иванович — Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
10. Морозов Алексей Алексеевич — Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации
11. Рашников Виктор Филиппович — Председатель Совета директоров ОАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»
12. Ротенберг Аркадий Романович — Председатель Правления Федерации хоккея России
13. Ротенберг Роман Борисович — Заместитель Председателя Правления — Президента КХЛ, Первый
14. Савицкис Юрис Янович — Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»
15. Фастовский Кирилл Валерьевич — Член Правления ООО «КХЛ», Генеральный менеджер НП «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»
16. Фетисов Вячеслав Александрович — Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
17. Шуневич Игорь Анатольевич — Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО «ХК «Динамо Минск»
18. Яри Курри — Генеральный менеджер ХК «Йокерит», член Правления Arena Events Oy
19. Третьяк Владислав Александрович — Президент Федерации хоккея России, Депутат Государственной Думы.
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