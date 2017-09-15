Утверждён новый состав совета директоров КХЛ

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Президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк стал новым членом корпоративного органа управления Лиги. Председателем Совета директоров переизбран Геннадий Тимченко.

Общий состав Совета директоров КХЛ на сезон 2017/2018: