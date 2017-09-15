КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею

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Приз имени Гимаева будет вручаться самому возрастному хоккеисту.

фоторепортаж Прощание с Сергеем Гимаевым Церемония прощания со спортсменом, заслуженным тренером России по хоккею и спортивным комментатором Сергеем Гимаевым.

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча среди ветеранов в Туле. Будучи игроков, Гимаев в составе ЦСКА стал восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании игровой карьеры он работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора, работая на крупных международных соревнованиях.