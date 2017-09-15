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15 сентября 2017, 13:52 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ учредила приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учредила приз имени Сергея Гимаева, который будет вручаться за верность хоккею. Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) учредила приз имени Сергея Гимаева который будет вручаться за верность хоккею. Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ. Увеличить
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Приз имени Гимаева будет вручаться самому возрастному хоккеисту.

Известный хоккейный тренер и телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в возрасте 62 лет во время матча среди ветеранов в Туле. Будучи игроков, Гимаев в составе ЦСКА стал восьмикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР. По окончании игровой карьеры он работал с юношескими сборными страны, был признан заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером России. В последнее время выступал на телевидении в качестве хоккейного эксперта и комментатора, работая на крупных международных соревнованиях.
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