«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку»

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46-й номер в честь Любушкина

11:00, Ледовый дворец. СКА проводит открытую раскатку всего второй раз, а есть ощущение, что эта традиция длится чуть ли не год. Видно, что игроки, которые еще пару дней назад изредка посматривали на журналистов, сейчас уже расслабились, а некоторые даже проезжали мимо борта и здоровались с прессой.

Главных новостей всего две: 19-летний Михаил Мальцев сыграет с «Магниткой» в центре второго звена вместе с Сергеем Широковым и Сергеем Калининым, а Антон Белов все еще вне состава.

В первом звене в паре с Патриком Херсли сыграет Владислав Гавриков. Он же и общался с журналистами после раскатки.

— С каким счетом обыграете «Магнитку» сегодня? — начали журналисты с небольшой провокации.

— Кто сказал, что мы должны их обыграть? — не поддался на нее защитник. — Неуместный вопрос, по-моему, нет?

— Просто у СКА десять побед подряд.

— Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.

— Какие-то конкретные установки по игре против Мозякина получали от тренерского штаба?

— Еще будет собрание. Если что-то будет — поставят.

— Вы не раз с ним встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?

— Чтобы он не играл, наверное, — улыбнулся Гавриков. — Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.

— Когда забивает СКА — стреляет пушка, как в «Коламбусе». Так вас мысленно готовят к НХЛ?

— Странный вопрос, не знаю, — уже громко засмеялся Владислав. — Пушка — один из символов Петербурга, просто совпадение.

— Матч — повторение финала Кубка Гагарина. Определенное волнение есть из-за этого?

— Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.

— Вы смотрели финальную серию?

— Отрывками.

— Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота Коня-огня или Ильи Любушкина?

— В честь Любушкина лучше будет, — захохотал экс-игрок ярославского «Локомотива» и поехал в раздевалку.

Не латыш?

После основного состава на лед вышли те, кто пропустит матч-повторение финала 2017 года. Антон Белов, Вячеслав Войнов, Роман Рукавишников и Александр Дергачев в компании Харийса Витолиньша и Владимира Федосова отрабатывали вход в чужую зону через три паса.

Дергачев в интервью клубному журналу рассказывал, что на предсезонных сборах равных в футболе Федосову нет. Может, так и есть, но в хоккее у тренера СКА не все гладко. Раз за разом, когда он получал шайбу на синей линии и входил в зону, он ошибался и до броска атаку не доводил. Зато с журналистами общался охотно.

— А разве я сейчас говорю, не латыш? — намекая на Витолиньша спросил у пресс-атташе Федосов.

— Нет, Харийс перед игрой, — ответили Владимиру.

— Ну ладно, — немного поворчал Федосов и подошел к камере.

— Мальцев начинал 13-м нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так и до сборной недалеко?

— Если будет так прогрессировать — почему нет? Никаких подводных течений нет.

— Когда ждать Максима Карпова?

— Три-четыре дня и он будет в основной группе тренироваться.

— Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой». Что-то пошло не так?

— Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.

— Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от себя. Даже перед «Магниткой»?

— Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла что-то менять.

— Мозякину будет особое внимание?

— Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать.