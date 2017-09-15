«Надо, чтобы Мозякин не играл». Как в СКА готовятся обыграть «Магнитку»
Владислав Гавриков отвечал на смешные вопросы журналистов, а Владимир Федосов рассказывал, что надо сделать с Мозякиным.
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46-й номер в честь Любушкина
11:00, Ледовый дворец. СКА проводит открытую раскатку всего второй раз, а есть ощущение, что эта традиция длится чуть ли не год. Видно, что игроки, которые еще пару дней назад изредка посматривали на журналистов, сейчас уже расслабились, а некоторые даже проезжали мимо борта и здоровались с прессой.
Главных новостей всего две: 19-летний Михаил Мальцев сыграет с «Магниткой» в центре второго звена вместе с Сергеем Широковым и Сергеем Калининым, а Антон Белов все еще вне состава.
В первом звене в паре с Патриком Херсли сыграет Владислав Гавриков. Он же и общался с журналистами после раскатки.
— С каким счетом обыграете «Магнитку» сегодня? — начали журналисты с небольшой провокации.
— Кто сказал, что мы должны их обыграть? — не поддался на нее защитник. — Неуместный вопрос,
— Просто у СКА десять побед подряд.
— Ну и что? Идем от игры к игре, шаг за шагом. Нельзя думать наперед.
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— Еще будет собрание. Если
— Вы не раз с ним встречались на льду. Что нужно делать, чтобы его остановить?
— Чтобы он не играл, наверное, — улыбнулся Гавриков. — Все знают, какой он игрок, какие у него сильные качества. Это большой мастер, не так все просто.
— Когда забивает СКА — стреляет пушка, как в «Коламбусе». Так вас мысленно готовят к НХЛ?
— Странный вопрос, не знаю, — уже громко засмеялся Владислав. — Пушка — один из символов Петербурга, просто совпадение.
— Матч — повторение финала Кубка Гагарина. Определенное волнение есть
— Конечно. Все понимают, какой у нас соперник сегодня, финалист прошлого года.
— Вы смотрели финальную серию?
— Отрывками.
— Вы взяли 46-й номер. Это в честь маскота
— В честь Любушкина лучше будет, — захохотал
Не латыш?
После основного состава на лед вышли те, кто пропустит
Дергачев в интервью клубному журналу рассказывал, что на предсезонных сборах равных в футболе Федосову нет. Может, так и есть, но в хоккее у тренера СКА не все гладко. Раз за разом, когда он получал шайбу на синей линии и входил в зону, он ошибался и до броска атаку не доводил. Зато с журналистами общался охотно.
— А разве я сейчас говорю, не латыш? — намекая на Витолиньша спросил у
— Нет, Харийс перед игрой, — ответили Владимиру.
— Ну ладно, — немного поворчал Федосов и подошел к камере.
— Мальцев начинал 13-м нападающим, потом играл в центре четвертого звена, теперь в центре второго. Так и до сборной недалеко?
— Если будет так прогрессировать — почему нет? Никаких подводных течений нет.
— Когда ждать Максима Карпова?
—
— Вы говорили, что Антон Белов сыграет с «Магниткой».
— Нет, просто решили его поберечь. Есть небольшая травма нижней части тела. Ему же лучше будет.
— Вы всегда говорите, что отталкиваетесь при подготовке от себя. Даже перед «Магниткой»?
— Я всегда так буду говорить, потому что у нас есть свои налаженные схемы. Нет смысла
— Мозякину будет особое внимание?
— Конечно. Он же прирожденный бомбардир. Какие советы защитникам? Всегда быть ближе к нему и не давать бросать.
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