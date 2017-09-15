Вопреки прогнозам сезон «Барыса» без тройки Боченски — Бойд — Доус начался просто здорово. С 18 очками в восьми встречах казахстанцы возглавляют Восточную конференцию, а Найджел Доус с 16 (12+4) баллами является лучшим бомбардиром лиги. Многие хоккейные эксперты ломали головы, что покажет Доус с новыми партнёрами — Линденом Веем и Мэттью Фрэттином, однако мало кто ждал от них подобного старта. Капитан «Барыса» признаётся, что и сам не надеялся на такой «взрыв»! При этом, несмотря на все снайперские подвиги этого парня с ямайскими корнями, в общении он неизменно остаётся открытым, скромным и доброжелательным.

— Стал ли для вас неожиданным такой старт «Барыса»?

— Да, шесть побед в восьми матчах. Я немного удивлен. Мы не знали, чего ожидать после предсезонки, ведь произошло много перемен — как в системе клуба, так и в самой команде. Появилось много новых лиц в коллективе. Естественно, мы настраивались на победы, на усердную работу и последующий рост. Но то, что мы так начали — приятный сюрприз.

— Уже разобрались, за счёт чего удалось выдать такой результат?

— Тут много моментов. Во-первых, пока хорошо получается играть в большинстве, почти 38% реализации лишнего — это приличный показатель. Когда мне эту цифру назвал наш пресс-секретарь, я не поверил. Думал, он пошутил! А оказывается, мы на лидирующих позициях в лиге. Во-вторых, мы используем свои голевые моменты, забиваем в последних матчах как минимум по четыре шайбы. А с таким количеством заброшенных шайб и побеждать легче. (Улыбается.).

— Плюс, «Барыс» учел ошибки в предсезонных турнирах в Астане и Омске?

— Естественно. Если быть честным, для тренеров и хоккеистов это и есть главная цель летних матчей Вдобавок нам требовалось было привыкнуть друг к другу, понять и изучить новую систему, которую предлагает тренерский штаб, привыкнуть к требованиям Евгения Корешкова. Да и просто нужно вернуться в хоккей после паузы в три-четыре месяца, набрать игровую форму, чтобы к сезону подойти в боевой готовности.

— Но ведь болельщики ждут побед с первых матчей. Как до них донести, что предсезонные турниры — это не показатель реальной силы команды?

— Да даже на нашем примере можно объяснить. Нет, я не говорю, что летом можно играть как вздумается или не стараться побеждать, не выкладываться. Но самая главная задача — хорошо играть по ходу регулярного чемпионата и выйти на пик формы к плей-офф. Уж поверьте, за много лет, проведенных в хоккее, могу с уверенностью сказать: результаты на выставочных матчах, турнирах ничего не значат, и не становятся показателем успеха команды.

— Вы забросили 12 шайб за семь матчей. К примеру, все игроки «Адмирала» за девять забили только 13. Поделитесь рецептом, что нужно есть на завтрак, чтобы выдавать такой результат?

— Записывайте, значит: по глотку везения каждый день натощак. (Смеётся.) Если честно, сам не ожидал такой результативности от себя, впервые в карьере так много матчей подряд забиваю. Это здорово, хорошо идёт игра у команды, мои партнёры по звену тоже набирают очки, все ребята чувствуют себя уверенно на льду. Мне, как капитану, как хоккеисту это определённо нравится! Надеюсь, продолжим в том же духе. А рецепт простой — чем больше у тебя голевых моментов, тем больше ты будешь забивать.

— Подскажите юным хоккеистам, как развить такой быстрый и резкий бросок?

— Да всё дело в клюшках. (Смеётся.) С каждым годом они становятся всё лучше и лучше, все эти новые технологии очень помогают игрокам улучшить свои специфические качества. Главное — с умом к этому делу подходить. Естественно, бросок нужно тренировать, причем с детства, много работать над этим. И нужно просто понять: чем более быстро и непредсказуемо ты разбираешься с шайбой, тем легче запудрить мозги вратарю. То есть нужно как можно меньше давать голкиперу думать, чтобы он не успевал оценивать ситуацию.

— Как думаете, на сколько «Барысу» хватит темпа, настроения?

— Надеюсь, что на весь сезон. Впереди ещё много игр, поэтому нужно усердно работать, не понижать планку, выкладываться, ведь соперник будет настраиваться на нас более серьёзно. Надо спокойнее реагировать на происходящее, продолжать играть умно и внимательно. Прошло всего восемь игр, рано делать выводы. Да, приятно видеть свою команду наверху турнирной таблицы, но в то же время это накладывает двойную ответственность.

— Как «Барыс» пережил смену тренера? Было ли это событие потрясением для вас?

— В хоккее никогда не знаешь, что может произойти завтра. Мы узнали о смене штаба после чемпионата мира в Киеве. Многие болельщики удивились, но если говорить о нас — в «Барысе» каждый год меняется главный тренер, и мы уже привыкли к таким новостям. Это не идеальная ситуация, но так порой происходит. Не нам об этом рассуждать, мы должны слушать нового тренера, понимать и выполнять его требования и тактику.

— Вы — старожил «Барыса», играли при нескольких тренерах. О ком остались самые яркие воспоминания?

— Каждый выделялся по-своему. Ари-Пекка Селин был первым тренером «Барыса» из Европы, до него и после него с нами работали казахстанские и российские наставники. Так что опыт с Селином выделялся на общем фоне: другая система, много наигрышей, игровых заданий для каждого звена, каждой пары обороны. У нас очень хорошо получалось работать по этой системе.

Насыщенный сезон провели с Андреем Назаровым. Он — яркая личность в КХЛ, очень эмоциональный, громкий тренер. Может кричать на игроков, на судей, просто потому, что он такой. Лично у меня остались только хорошие впечатления от работы с ним. То, что он сейчас делает вместе с «Нефтехимиком» — здорово, ещё одно свидетельство того, что он хороший специалист. И именно поэтому Назаров был уже в стольких серьёзных клубах КХЛ на позиции главного тренера, имеет огромное число игр за плечами. В «Барысе» он практиковал силовой, жесткий хоккей, и это тоже принесло свои плоды, ведь в первом сезоне нам не хватило чуть-чуть, чтобы победить «Авангард» и пройти во второй раунд.

Эдуард Занковец — это тренер-тактик с научным подходом к хоккею. Он стремился раскрыть сильные способности игроков, чтобы они становились лучше, он это очень часто повторял. И ведь если посмотреть на всех нас, кто работал с ним, ему удалось этого добиться. Он был учителем как для молодых хоккеистов, так и для опытных. Уделял большое внимание мелочам, мы изучали много видеонарезок, обговаривали моменты, делали выводы и претворяли потом это в играх.

Евгений Корешков был классным хоккеистом, а теперь становится классным тренером в КХЛ. Богатый игровой опыт и работа с хорошими специалистами сделали своё дело. Он уверен в своей команде, в каждом игроке. Он доверяет не только опытным хоккеистам, но и молодым парням. Все его слушают, постепенно привыкают к тактике, механизм начинает работать.

— Как можете охарактеризовать нынешних партнеров по звену — Вея и Фрэттина? Сразу ли у вас получилось сыграться?

— Сыгрываться получается, когда проводишь больше времени вместе, на тренировках, играх. Мы начали играть в одном сочетании со старта сезона. Облегчил привыкание друг к другу тот факт, что Мэттью и Линден до перехода в «Барыс» играли в Северной Америке в одной связке. Ведь так гораздо проще найти «химию», нежели если бы это были три незнакомых друг другу хоккеиста. Вей — хороший распасовщик, здорово контролирует шайбу, постоянно открывается, чтобы перенаправить шайбу или самому бросить. У Мэттью отличное катание и бросок, он здорово действует за воротами, на отскоках и добивании. В итоге получилось звено, в котором хоккеисты сильны на разных позициях, и это помогает достичь успеха.

— Приходилось ли вам что-то им объяснять, рассказывать на правах старшего и более опытного игрока?

— Возраст тут не причем, здесь больше вопрос опыта игры в КХЛ. Когда любой хоккеист (неважно, сколько ему лет) переходит в другую лигу, он старается разобраться, адаптироваться к новым условиям. Естественно, данный процесс ускоряют и облегчают советы, помощь партнёров, играющих здесь уже не первый год. Всё-таки переехав из одной стороны планеты на другую, сложно без посторонней помощи быстро привыкнуть к новому размеру площадки, к другому хоккею и стилю жизни. Мы много общаемся, и я всегда готов помочь ребятам, если им это необходимо.

— Почему Фрэттину пока не удаётся забить?

— Наверное, потому что он постоянно пасует. (Смеётся.) Так бывает, это вопрос времени. Стоит только забить, а потом щелкаешь голы как орехи. Скоро Мэттью «прорвёт», уверен.

— У казахского народа есть традиция: чтобы привлечь удачу, получить желаемое, нужно принести жертву — зарезать барана. Может, Фрэттину попробовать этот способ?

— Только без жертв! Да, знаю эту традицию, у нас в Канаде подобного нет. Мэттью играет очень хорошо, и думаю, ничего не хочет менять. Команда побеждает, наше звено вносит свой вклад в победы, а это самое главное. Фрэттин работает на партнёров, хорошо играет позиционно, это тоже даёт результат.

— Теперь о грустном. Я помню момент, когда на последней домашней игре прошлого плей-офф вы с Бойдом, Боченски и Даллмэном сделали совместное фото около фанатского сектора. Знали тогда, что это был ваш последний матч в таком составе?

— Мы были в курсе, что это последний сезон в карьере Брэндона, он рассказал об этом некоторым игрокам. И мы задержались, сделали фото для него. Мы знали, что он не вернётся, и неизвестно, когда мы ещё раз пересечёмся. А вот о планах Дастина, о том, что он не останется в «Барысе», я не знал. Но всё случилось так, как случилось, у Дастина новый контракт на два года с московским «Динамо». Нам нужно идти дальше и строить новое звено. Кто-то же сказал: «Всё течёт, всё меняется». Естественно, у меня останутся наилучшие воспоминания о сезонах, сыгранных с ними. Мы наделали шума в КХЛ! (Смеётся.) Надеюсь, что получится достичь такого же успеха, какой у нас был с Боченски и Бойдом, теперь уже с Линденом и Мэтью.

— Как думаете, почему Боченски принял решение завершить карьеру? Чем он занимается теперь?

— Уверенно могу сказать, что Брэндон мог сыграть больше. Ведь если судить по прошлому сезону, он по-прежнему оставался успешным, результативным хоккеистом. Но он решил посвятить себя делам по ту сторону хоккея. Больше уделять времени детям, которые становятся старше, идут в школу. К тому же у них с супругой есть собственный бизнес, связанный с финансами, и Брэндон решил им заняться более серьёзно.

— А у вас есть что-то подобное в Канаде?

— Нет, пока я сфокусирован только на хоккее. Я «хоккейголик»! То есть хочу играть, побеждать, хочу, чтобы мы с «Барысом» добились новых и серьёзных успехов, а вместе со сборной Казахстана выиграли чемпионат мира!

— Что-нибудь пожелали Боченски напоследок перед новой главой в его жизни?

— А мы не прощались. Продолжаем переписываться, следим за новостями друг о друге в «фейсбуке». Сейчас он сменил город проживания, чтобы закончить учебное заведение. Брэндону и желать ничего не нужно, талантливый человек талантлив во всём. Уверен, новая глава его жизни будет такой же успешной, как и хоккейная.

— Как считаете, почему Бойд решился на перемены?

— По-моему я не тот человек, у которого это нужно спрашивать. Попробуйте ещё раз 23 сентября после матча с «Динамо». (Смеётся.) Только сам Дастин сможет дать ответ на этот вопрос. Я ведь не знаю всей ситуации и его мыслей.

— Может в итоге получится как с Даллмэном, который уходил в СКА, но вернулся?

— Может и так. Составы команд, переходы хоккеистов — очень непредсказуемая вещь. Никогда не знаешь, что будет на следующий сезон. В хоккее уже не раз бывало, когда хоккеисты возвращались в клуб, из которого уходили.

— С какими чувствами выйдете на поединок против бывшего многолетнего партнера 23 сентября?

— Это будет интересно, с нетерпением жду матча. Ведь это новый опыт, новые эмоции. Друг против друга последний раз мы играли только в юном возрасте. Возможно, это будет непросто для Дастина в психологическом плане, ведь он долго здесь играл. Так или иначе, все мы привыкаем к городу, к людям, к болельщикам. С «Барысом» у Бойда связано очень много приятных воспоминаний, игра у него шла здесь хорошо, всё стало своим. А теперь он будет по другую сторону. Но когда произойдёт первое вбрасывание, мне станет не важно, кто играет против нашей команды, Дастин или кто-то ещё. Задача одна — побеждать! А если Бойд будет рядом, обязательно его бортану или хитану. (Улыбается.) Есть у нас такое среди хоккеистов — лупить бывших партнёров по звену. В рамках правил, конечно, а не искусственно.

— Не секрет, что от игры первого звена в Барысе" всегда зависело многое. Может быть, руководство клуба советовалось с вами, выбирая на рынке ваших потенциальных партнеров?

— Нет, такого не было. Обычно менеджеры и тренеры занимаются этими делами, не советуясь с хоккеистами. А бывают случаи, когда руководители берут игроков даже без участия тренера. Это их задача — подбирать или заменять игроков в составе. И знаете, из сезона в сезон руководство «Барыса» делает это очень удачно.

— Вы ведь играли вместе с Ягром. Сейчас он свободный агент. Как думаете, такой игрок подошел бы «Барысу»?

— Ягр — великий хоккеист, который добился больших успехов. Конечно, он бы смог сыграть за «Барыс». Правда, я не думаю, что стоит ждать его в КХЛ.

— Знаете ли вы, что если продолжите забивать в таком темпе — отберете у Сергея Мозякина рекорд по количеству результативных матчей подряд?

— Нет, сам не слежу за подобным, это любят делать болельщики и журналисты. Теперь буду в курсе дела.

— Что для вас вообще соперничество с Мозякиным? Стремитесь обогнать его по числу очков за сезон?

— Индивидуальные достижения и награды приятны, но не становятся главной целью. Я стараюсь добиться успеха вместе с командой. Мозякин — один из лучших хоккеистов России и КХЛ. Он играет в сильнейшем клубе, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Последние три-четыре года нас постоянно сравнивают, но я пока что всегда финиширую вторым. Сергей — угроза для любого вратаря в КХЛ. Думаю, все команды знают, что с него нельзя спускать глаз. Возможно, наступит день, когда у меня получится обогнать его, но я забиваю или отдаю передачи ради команды, а не ради личного соревнования с кем-то.

— Наверняка домашний Матч звёзд не обойдется без одного из лучших бомбардиров «Барыса». Чего ждёте от Недели Звёзд хоккея, которая в этом году пройдёт в Астане?

— Надеюсь, что попаду на домашний Матч Звёзд. Наши фанаты давно с нетерпением ждали этого события! Хотелось бы увидеть полную арену болельщиков, настроенных повеселиться и пошуметь. Жду, что зрители получат удовольствие, останутся довольны и зарядятся положительными эмоциями, а хоккей в столице станет ещё популярнее.

— Вы практически всегда выступаете на конкурсе буллитов. Может, на этот раз подготовите что-нибудь необычное? Допустим, обыграете звание «король хет-триков»?

— (Смеётся.) Выйти на лёд с королевской свитой? Вообще, это не самый любимый мой конкурс, но я знаю, что болельщикам он очень нравится. Поэтому посмотрим. Сначала на этот праздник нужно попасть, конкуренция высокая.

— Кстати, о буллитах. Как вам это нововведение: вместо трёх бросков — пять?

— Я узнал о нём только на матче с «Металлургом». Думаю, для полевых хоккеистов это не проблема, а вот для вратарей — больше работы, больше нервов, больше седых волос.

— Вам будет интересна Олимпиада без игроков НХЛ?

— Конечно! Просто хоккей будет немного другим по стилю, ведь играть будут в основном ребята, выступающие на европейских коробках. Не думаю, что болельщицкий ажиотаж упадёт, это всё-таки Олимпийские игры. В КХЛ собрано очень много сильных хоккеистов, они сделают борьбу зрелищной.