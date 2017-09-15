Гендиректор «Югры»: Возможность отставки Захаркина не рассматривается
Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко обратился к болельщикам команды.
«Клуб сохраняет доверие к главному тренеру нашей команды Игорю Захаркину. Игорь Владимирович — прекрасный человек и профессионал в своём деле. Он, как никто другой, способен найти выход из любой кризисной ситуации. Возможность его отставки на данный момент не рассматривается.
Наша задача остаётся прежней — участие в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter