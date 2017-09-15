Гендиректор «Югры»: Возможность отставки Захаркина не рассматривается

«Клуб сохраняет доверие к главному тренеру нашей команды Игорю Захаркину. Игорь Владимирович — прекрасный человек и профессионал в своём деле. Он, как никто другой, способен найти выход из любой кризисной ситуации. Возможность его отставки на данный момент не рассматривается.



Наша задача остаётся прежней — участие в плей-офф. Да, мы не самый богатый клуб России. Но мы способны обыграть любую команду и решить любую проблему. Наша сила основана на единстве и решимости сражаться в каждом матче чемпионата. И, конечно, у нас самые лучшие болельщики. Спасибо всем вам за великолепную поддержку. Дома и на выезде “Югре” помогают преданные фанаты, и, поверьте, мы любим и ценим каждого из вас. Впереди много игр, и каждая из них важна. Просим вас, дорогие болельщики, как и прежде, заряжать своими эмоциями и вдохновлять на победы нашу команду», — цитирует функционера официальный сайт клуба.