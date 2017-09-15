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15 сентября 2017, 11:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард СКА Михаил Мальцев сыграет во втором звене в матче с «Магниткой»

На утренней раскатке перед матчем с магнитогорским «Металлургом» игроки СКА занимались в следующих сочетаниях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Мальцев— Калинин;
Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рундблад — Рыков, Кетов — Каблуков —Тихонов.

Матч СКА — «Металлург» Мг состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 мск.

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Новости КХЛ

Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее

Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА собрал все самое лучшее в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Геннадий Величкин.
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