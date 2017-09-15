Форвард СКА Михаил Мальцев сыграет во втором звене в матче с «Магниткой»
На утренней раскатке перед матчем с магнитогорским «Металлургом» игроки СКА занимались в следующих сочетаниях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Чудинов, Широков — Мальцев— Калинин;
Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рундблад — Рыков, Кетов — Каблуков —Тихонов.
Матч СКА — «Металлург» Мг состоится 15 сентября в
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