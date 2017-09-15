Могильный: «Амур» мотивируют не какие-то распоряжения КХЛ, а собственные болельщики

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На совете директоров КХЛ в мае было принято решение о сокращении числа клубов КХЛ после сезона-2017/18 с 27 до 24. В числе вероятных кандидатов на исключение называются ханты-мансийская «Югра», череповецкая «Северсталь», подмосковный «Витязь», тольяттинская «Лада». «Амур» является одним из лидеров по средней посещаемости и заполняемости арены в КХЛ.

«Нас мотивируют не какие-то распоряжения КХЛ, а люди, которые приходят поболеть за команду, — сказал Могильный. — Посмотрите, у нас два домашних матча — два аншлага. И эти люди ходят на хоккей из года в год, несмотря на результат. Естественно, все хотят попасть в плей-офф, хотят видеть интенсивные и жесткие игры. То, что в КХЛ сказали, что кто-то вылетит, а кто-то нет, я об этом даже не думаю. Если за нас что-то решили, то делать тут уже что-то бесполезно».

«Задача нашей команды — играть, набирать очки, биться каждый матч. И зрители, и ребята, и сотрудники клуба это понимают. Мы слишком далеко от принятий каких-то решений, но все, что требуется с нашей стороны, мы делаем», — добавил он.

Могильный отметил, что зарплатная ведомость «Амура» одна из самых маленьких в КХЛ. Ранее генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявлял, что их бюджет на команду занимает третье место с конца в КХЛ.

«Бюджет на команду плавает, сегодня он один, завтра — другой. Могу сказать, что мы примерно там же, где и, по вашим словам, “Адмирал”. Может быть, даже еще меньше», — сказал Могильный.