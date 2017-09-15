Могильный: «Амур» мотивируют не какие-то распоряжения КХЛ, а собственные болельщики
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Игроков и сотрудников хабаровского «Амура» мотивирует не КХЛ и ее решение об исключении трех клубов по итогам сезона-2017/18, а собственные болельщики, заявил агентству «Р-Спорт» президент дальневосточников Александр Могильный.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На совете директоров КХЛ в мае было принято решение о сокращении числа клубов КХЛ после сезона-2017/18 с 27 до 24. В числе вероятных кандидатов на исключение называются
«Нас мотивируют не
«Задача нашей команды — играть, набирать очки, биться каждый матч. И зрители, и ребята, и сотрудники клуба это понимают. Мы слишком далеко от принятий
Могильный отметил, что зарплатная ведомость «Амура» одна из самых маленьких в КХЛ. Ранее генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов заявлял, что их бюджет на команду занимает третье место с конца в КХЛ.
«Бюджет на команду плавает, сегодня он один, завтра — другой. Могу сказать, что мы примерно там же, где и, по вашим словам, “Адмирал”. Может быть, даже еще меньше», — сказал Могильный.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter