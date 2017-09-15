Казахстанская команда открывает вторую и самую длинную домашнюю серию регулярного чемпионата в пятницу вечером матчем с «Сибирью». После победы над «Витязем» (5:1) в Подольске «Барыс» готовился к предстоящему матчу четыре дня, получив достаточно времени на восстановление и работу над тактическими заготовками. На данный момент наша команда располагается на первой строчке в таблице Восточной Конференции. В 8 играх «Барыс» одержал 6 побед, набрав 19 очков. Строчкой ниже располагается казанский «Ак Барс».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 4, 15.09.2017, 16:30 -:- Барыс Сибирь

К сожалению, в предстоящем матче «Барысу» не поможет защитник Александр Липин. Он отбывает матчевую дисквалификацию. Роман Старченко вернулся к тренировкам, но играть пока не готов. Такой же статус и у Дмитрия Шевченко. Защитник Георгий Дульнев на неделе провёл два матча за «Номад» в ОЧРК и сегодня может дебютировать в КХЛ.

«Сибирь» прибыла в Астану из Новосибирска. В заключительном матче домашней серии с «Витязем» команда Павла Зубова неожиданно уступила — 4:5. На данный момент «Сибирь» занимает 9-ю позицию в таблице Востока. Лидерами команды по набранным очкам являются защитник Иван Верещагин (0+5), а также новичок форвард Александр Бергстрём (2+3) и капитан Степан Санников (1+4). Однако последний в матчах против «Барыса» участия не примет — Санников дисквалифицирован на две игры по итогам встречи с «Витязем». На неделе новосибирский клуб обменялся защитниками с «Югрой»: в «Сибирь» отправился Александр Макаров, а в Ханты-Мансийск уехал Илья Неколенко.

Последние 5 матчей команд:

14.02.2017 «Барыс» — «Сибирь» — 2:1 ОТ

25.08.2016 «Сибирь» — «Барыс» — 5:1

25.08.2015 «Сибирь» — «Барыс» — 5:1

10.10.2015 «Барыс» — «Сибирь» — 3:6

22.02.2015 «Барыс» — «Сибирь» — 1:0.

Начало матча «Барыс» — «Сибирь» в 19:30. В прямом эфире игру покажет телеканал «Qazsport».

Для болельщиков организованы автобусы.