Скальп снимут, но не с Никитина. Рейтинг тренеров в КХЛ. Запад
Кого первым отправят в отставку: Дуайера или Озолиньша?
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Перед началом сезона мы опубликовали рейтинг тренеров, указав вероятность увольнения. На первом месте среди наставников, возглавляющих клубы Западной конференции, был Александр Гулявцев. Однако за десять туров расстановка сил успела поменяться. Одни тренеры укрепили свои позиции, а другие, напротив, дали поводы для разговоров об отставке. С этого момента и до конца регулярного чемпионата мы будем обновлять рейтинг каждые десять матчей.
13 (13). Олег Знарок (СКА)
Вероятность отставки: 1% (-4%)
Если до начала чемпионата ещё была микроскопическая вероятность того, что СКА, а вместе с ним и главного тренера, накроет чемпионское похмелье, то первые же матчи нового сезона развеяли сомнения. По большинству соперников питерские «армейцы» проходятся катком, лишь изредка делясь очками, дотягивая до буллитов. Олег Знарок настолько уверен в себе, что советует коллегам менее серьёзно относиться к матчам со СКА. Некоторые даже прислушиваются.
12 (10). Юкка Ялонен («Йокерит»)
Вероятность отставки: 10% (-10%)
В этом году «Йокериту» исполняется 50 лет. Юбилей, дата серьёзная, а значит и ответственность на главном тренере велика. Однако Юкка Ялонен пока справляется. Перед сезоном казалось, что именно главный тренер — слабое звено команды из Хельсинки, но из восьми стартовых матча «шуты» проиграли всего два, и только один в основное время — со СКА. Ялонен может чувствовать себя в безопасности.
11 (12). Петерис Скудра («Торпедо»)
Вероятность отставки: 15% (+5%)
Прямо сейчас «Торпедо» занимает своё место в таблице. Сразу за спинами большой западной четвёрки. Собственно,
10 (9). Алексей Кудашов («Локомотив»)
Вероятность отставки: 20% (-)
Хоккей «Локомотива» не всегда зрелищный. Вспоминая
9 (6). Игорь Никитин (ЦСКА)
Вероятность отставки: 20% (-20%)
Ни на кого из тренеров в КХЛ не оказывается такое давление, как на Игоря Никитина. С составом как у ЦСКА от него ждут не только побед, но и фантастической игры с первых же туров. Каждый новый матч даёт повод покритиковать Никитина за очередную звезду, оставленную в запасе. К части наставника «армейцев», со своими обязанностями он справляется достойно. Это касается как результатов, так и поведения на публике. После Кубка Открытия ЦСКА не потерпел ни одного поражения, а на каждой
8 (3). Владимир Воробьёв («Динамо» Москва)
Вероятность отставки: 30% (-30%)
Перед стартом сезона Владимир Воробьёв был в зоне риска. Что вполне объяснимо, учитывая все проблемы «Динамо» и статус
7 (8). Валерий Белов («Витязь»)
Вероятность отставки: 40% (+10%)
Начало сезона «Витязь» проводит там, где и пребывал до прихода Валерия Белова — за чертой кубковой восьмёрки. Подмосковная команда проигрывает сериями, может при своих зрителях пропустить пять шайб от «Барыса», но на то есть и объективные причины. В том числе — вирус,
6 (11). Милош Ржига («Слован»)
Вероятность отставки: 40% (+25%)
Как и у Белова, который для Подольска больше, чем просто тренер, Милош Ржига мог похвастаться большим кредитом доверия. Как и у Белова, у него есть право косо посмотреть на менеджмент клуба. «Слован» поздно начал комплектование, строительство команды идёт прямо по ходу чемпионата, и процесс этот болезненный. Добавьте сюда перебои с финансированием и получите предпоследние место на Западе. Ржига
5 (5). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)
Вероятность отставки: 50% (-)
После 3:11 в Уфе главный тренер «Сочи» разом стал главным и чуть ли не единственным кандидатом на отставку. Сам он на вопрос о возможном увольнении ответил философски, мол, произойти может всё что угодно. Однако когда эмоции улеглись, стало понятно, что делать выводы по одному матчу, пусть и такому невыразительному, неправильно. 5:0 в Казани укрепили позиции Сергея Зубова, а по словам самого же тренера последние четыре матча «леопарды» провели так, как и планировали. Южане держатся в зоне
4 (1). Александр Гулявцев («Северсталь»)
Вероятность отставки: 50% (-25%)
Вопреки нашему скепсису «Северсталь» по истечении первых десяти туров находится в зоне
3 (2). Вадим Епанчинцев («Спартак»)
Вероятность отставки: 60% (-10%)
Несмотря на то, что «Спартак» располагается на 11-м месте в Западной конференции, провальным старт команды не назовёшь. Свои очки,
2 (4). Горди Дуайер («Динамо» Минск)
Вероятность отставки: 60% (-)
Любой тренер, который идёт в клуб с неопределённым вектором развития, должен держать в уме вероятность отставки. В межсезонье минское «Динамо» в очередной раз перелопатило состав, что, конечно, пошло команде на пользу. Начав с 1:6 от «Йокерита», минчане проиграли и следующие пять игр. Кресло под Горди Дуайером начало раскачиваться с усиленной амплитудой, но со временем игра «Динамо» наладилась. Последние две игры «зубры» и вовсе отыграли на ноль. Впрочем, зная, как всё изменчиво в хоккейной Беларуси, канадский специалист в любой момент может лишиться работы.
1 (7). Сандис Озолиньш («Динамо» Рига)
Вероятность отставки: 70% (+40%)
Когда сам тренер призывает снять с него скальп — не остаётся ничего другого, как последовать его призыву. Не в прямом, понятное дело, смысле, а в переносном. Сандис Озолиньш ни на кого не перекладывает ответственность, не уничтожает игроков на
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