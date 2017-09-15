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15 сентября 2017, 10:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» подписало контракт с призером ОИ-2014 Салминеном

ТАСС, 15 сентября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» подписал контракт с финским нападающим Сакари Салминеном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 29-летним финном рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне Салминен играл за финский «Йокерит». Он провел 60 матчей, в которых набрал 26 очков (6 шайб + 20 передач). Всего в КХЛ нападающий провел 186 встреч и набрал 127 (45+82) очков.

Салминен является игроком национальной сборной Финляндии. В ее составе он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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