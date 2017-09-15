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15 сентября 2017, 9:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский СКА собрал все самое лучшее в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Геннадий Величкин.

СКА и «Металлург» сыграют в пятницу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды были соперниками в финале Кубка Гагарина — 2017, в котором СКА одержал победу в серии со счетом 4−1. В нынешнем сезоне санкт-петербургский клуб не знает поражений, победив во всех 10 матчах со старта чемпионата.

«СКА немножко находится обособленно от всех. Потому что сегодня СКА — это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем», — отметил Величкин.

Матч СКА — «Металлург» пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

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