Величкин: СКА на данный момент собрал все лучшее в российском хоккее
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
Санкт-петербургский СКА собрал все самое лучшее в российском хоккее. Такое мнение ТАСС высказал вице- президент магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Геннадий Величкин.
СКА и «Металлург» сыграют в пятницу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Команды были соперниками в финале Кубка Гагарина — 2017, в котором СКА одержал победу в серии со счетом 4−1. В нынешнем сезоне
«СКА немножко находится обособленно от всех. Потому что сегодня СКА — это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем», — отметил Величкин.
Матч СКА — «Металлург» пройдет в
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