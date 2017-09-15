Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в выездном матче 14 сентября
Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в выездном матче в Уфе 14 сентября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
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Видимо, что-то случилось...
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Уже в самом начале игры нижегородцам удалось выйти вперед. После комбинации с участием Галузина и Паршина отличился защитник Юрий Сергиенко, который совсем недавно пришел в «Торпедо».
Все складывалось для нижегородцев удачно, но за пять минут до конца третьего периода уфимцы смогли отыграться — отличился Йонас Кемпайнен, а затем грубейшей ошибкой защитника «Торпедо» Григорьева воспользовался Линус Умарк, который и забросил решающую шайбу.
Торпедо: Лисутин; Баранцев — Кундратек, Лазарев — Потапов — Грачёв; Сергиенко — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Ермаков — Шуленин, Еглич — Дугин — Даугавиньш; Фаткуллин, Веряев — Мозер — Кулёмин, Рассказов.
Следующий матч нижегородцы проведут 16 сентября в Сочи, где сыграют против одноименного клуба.
Напомним, что 12 сентября «Торпедо» отыграл две шайбы у нижнекамского «Нефтехимика» и победил в овертайме со счётом 3:2.
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