Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в выездном матче 14 сентября

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Уже в самом начале игры нижегородцам удалось выйти вперед. После комбинации с участием Галузина и Паршина отличился защитник Юрий Сергиенко, который совсем недавно пришел в «Торпедо».

Все складывалось для нижегородцев удачно, но за пять минут до конца третьего периода уфимцы смогли отыграться — отличился Йонас Кемпайнен, а затем грубейшей ошибкой защитника «Торпедо» Григорьева воспользовался Линус Умарк, который и забросил решающую шайбу.

Торпедо: Лисутин; Баранцев — Кундратек, Лазарев — Потапов — Грачёв; Сергиенко — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Ермаков — Шуленин, Еглич — Дугин — Даугавиньш; Фаткуллин, Веряев — Мозер — Кулёмин, Рассказов.

Следующий матч нижегородцы проведут 16 сентября в Сочи, где сыграют против одноименного клуба.

Напомним, что 12 сентября «Торпедо» отыграл две шайбы у нижнекамского «Нефтехимика» и победил в овертайме со счётом 3:2.