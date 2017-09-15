«Ак Барс» обыграл в овертайме «Северсталь»



«Ак Барс» победил в Казани со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Голы у казанцев забили Андрей Марков (36-я минута) и Антон Ландер (61-я). У «Северстали» отличился Дмитрий Кагарлицкий (45-я).

До 36-й минуты команды играли с большим количеством моментов и бросков, но без заброшенных шайб. Только в конце второго периода «Ак Барс» реализовал большинство. Андрей Марков делал передачу на «пятак», но шайба попала в защитника «Северстали» и залетела в ворота. Гости отыгрались в начале третьего периода благодаря голу Кагарлицкого, который переиграл Эмиля Гарипова. В овертайме решающую шайбу забросил Ландер.

Мат прокомментировал главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

— Все игры проходят хорошие. Сегодняшняя игра тоже была неплохая. Также есть вопросы к завершению. Тем не менее, несмотря на то, что в овертайме, одержали победу. Мы рады этому. Есть вопросы, которые надо поправлять. Будем поправлять их, работать.

— Как оцените игру легионерской тройки и в частности Иржи Секача?

— Хотелось бы, конечно, чтобы играли лучше. Чуть-чуть не получается в атаке. Есть моменты интересные. Я говорю, что есть вопросы, которые надо поправить, и мы будем их поправлять. Иржи был в хорошей форме, мы с ним разговаривали, он очень хочет забить. У него большое желание, от этого он переживает и расстраивается. Ему надо просто успокоиться. Забьет.

— Насколько уверенно команда играет с Гариповым в воротах?

— Мы ждем от него хорошей игры.

— Свитов не играет уже два матча. У него травма?

— Никакой травмы нет. Он будет играть. На эти матчи мы его не поставили, решили что сыграем в этом составе. К следующим играм он будет готовиться.

— Андрей Марков выходит в овертаймах три на три и, кажется, ему не хватает скорости.

— Не выпускать его что ли? Он опытный игрок, у него есть хорошее чувство передачи. Выпускаем в надежде на то, что он ее исполнит.

— Оцените момент с пропущенным голом. Была ли там допущена ошибка, и если да, то кем?

— Не важно кем, но ошибка была допущена.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября дома против рижского «Динамо».