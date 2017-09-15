Хабаровский «Амур» попытается прервать серию поражений на «Словане»

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы продолжает серию домашних матчей. Очередным соперником «тигров» станет «Слован» из Братиславы. Победа в этой встрече позволит одной из дружин прервать серию поражений.

Подопечные Милоша Ржиги не брали верх над соперниками уже пять матчей подряд и забросили всего семь шайб. Перед выездом в Хабаровск «Слован» уступил в гостях «Куньлунь Ред Стар», причём так и не смог поразить ворота пекинской команды. Сейчас в активе клуба из Братиславы девять очков и 12-я строчка турнирной таблицы в конференции Запад.

«Амур» после матча с ЦСКА находится на эмоциональном подъёме: несмотря на то, что «тигры» проиграли «армейцам» в серии буллитов, команда Андрея Мартемьянова провела одну из своих лучших игр в сезоне и показала, что может сражаться. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хозяева уступали со счётом 0:2, но в итоге усилиями братьев Ушениных смогли сравнять счёт. Два очка заработал и нападающий Александр Горшков, недавно перешедший из владивостокского «Адмирала». Сейчас в копилке дальневосточников 11 очков. С этим «багажом» команда занимает 11-ю строчку на Востоке.

В прошлом сезоне «орлы» были дважды сильнее «тигров»: со счётом 2:0 победили дома и обыграли «Амур» в гостях — 2:1.