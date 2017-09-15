Иван Вишневский: «Хотим вывести «Трактор» в плей-офф»

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В среду челябинский «Трактор» в Москве со счетом 4:1 обыграл столичное «Динамо». Уральская команда, довольно неровно стартовавшая в чемпионате, вплотную подобралась к зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ. После победного матча защитник «Трактора» Иван Вишневский в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал об упущенных на старте сезона победах и адаптации в коллективе шведского форварда Рихарда Гюнге, а также о драке челябинцев Ника Бэйлена и Игоря Полыгалова с динамовцами Даниилом Тарасовым и Никитой Комаровым.

— С трибун казалось, что игра с «Динамо» далась «Трактору» довольно легко. Были моменты, когда всё могло выйти из-под контроля?

— У нас до этого были игры, когда мы вели в счете, но пропускали необязательные голы и терялись. Против «Динамо» мы решили надежнее действовать в обороне, дав сопернику как можно меньше возможностей для бросков по воротам. В итоге мы свели риски к минимуму и уже не допустили ошибок, когда повели в две-три шайбы.

— Из-за чего произошли стычки Даниила Тарасова с Ником Бэйленом и Игоря Полыгалова с Никитой Комаровым?

— Команды боролись за победу — эмоции зашкаливали. Так что обе драки стали естественными моментами этого матча. У соперника что-то не получалось — он пытался вытянуть нас на эмоции, выбить из колеи. Мы же продолжали делать свою работу и спокойно играть. И у нас это получилось.

— Как оцените старт «Трактора» в нынешнем сезоне?

— Матчей сейчас много. Выходим на лед через день — и турнирная ситуация постоянно меняется. Нам нужно выравнять и стабилизировать свою игру, сконцентрироваться на результате и двигаться дальше. К сожалению, мы потеряли много очков, ведя в счете. Например, было преимущество над «Куньлунем» со счетом 3:0, а закончилось всё их победой в овертайме (5:4), упускали преимущество и с «Металлургом», и с «Автомобилистом». Сейчас нужно закрепить результат матча с «Динамо» и всерьез включиться в борьбу за выход в плей-офф. В этом сезоне «Трактору» нужно выступить как минимум не хуже, чем в прошлом, когда команда вышла в первый раунд Кубка Гагарина. Хотим, чтобы клуб снова попал в плей-офф.

— Вам предстоят выезды к фаворитам Западной конференции — ярославскому «Локомотиву» и петербургскому СКА. Как оцените выступления этих команд в нынешнем сезоне?

— Честно говоря, не очень много их видел. И в предсезонку «Трактор» с ними не пересекался. Тяжело сейчас их оценивать, но ясно, что обе команды сильные. И вряд ли они сильно сдали по сравнению с прошлым сезоном, когда и на СКА, и на «Локомотив» было приятно смотреть. Но у нас — свои задачи, которые нужно выполнять. Думаю, тренеры подскажут нам, как правильно играть. Конечно, на «Локо» всегда настраиваешься по-особому, это признанный топ-клуб нашей лиги, а про действующего обладателя Кубка Гагарина — СКА — даже говорить не нужно.

— Рихард Гюнге уже освоился в «Тракторе» после перехода из «Куньлуня»?

— Пока он сыграл два матча. Рихард старается изо всех сил, настроен помочь команде. Как он освоился в «Тракторе», мне сказать трудно, поскольку я защитник, а он — нападающий. Но в ворота «Динамо» гол он уже забил.