Иван Вишневский: Хотим вывести «Трактор» в плей-офф
Защитник челябинского клуба — о выездной победе над московским «Динамо», старте сезона в КХЛ и стычках с игроками
бело-голубых.
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В среду челябинский «Трактор» в Москве со счетом 4:1 обыграл столичное «Динамо». Уральская команда, довольно неровно стартовавшая в чемпионате, вплотную подобралась к зоне
— С трибун казалось, что игра с «Динамо» далась «Трактору» довольно легко. Были моменты, когда всё могло выйти
— У нас до этого были игры, когда мы вели в счете, но пропускали необязательные голы и терялись. Против «Динамо» мы решили надежнее действовать в обороне, дав сопернику как можно меньше возможностей для бросков по воротам. В итоге мы свели риски к минимуму и уже не допустили ошибок, когда повели в
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— Команды боролись за победу — эмоции зашкаливали. Так что обе драки стали естественными моментами этого матча. У соперника
— Как оцените старт «Трактора» в нынешнем сезоне?
— Матчей сейчас много. Выходим на лед через день — и турнирная ситуация постоянно меняется. Нам нужно выравнять и стабилизировать свою игру, сконцентрироваться на результате и двигаться дальше. К сожалению, мы потеряли много очков, ведя в счете. Например, было преимущество над «Куньлунем» со счетом 3:0, а закончилось всё их победой в овертайме (5:4), упускали преимущество и с «Металлургом», и с «Автомобилистом». Сейчас нужно закрепить результат матча с «Динамо» и всерьез включиться в борьбу за выход в
— Вам предстоят выезды к фаворитам Западной конференции — ярославскому «Локомотиву» и петербургскому СКА. Как оцените выступления этих команд в нынешнем сезоне?
— Честно говоря, не очень много их видел. И в предсезонку «Трактор» с ними не пересекался. Тяжело сейчас их оценивать, но ясно, что обе команды сильные. И вряд ли они сильно сдали по сравнению с прошлым сезоном, когда и на СКА, и на «Локомотив» было приятно смотреть. Но у нас — свои задачи, которые нужно выполнять. Думаю, тренеры подскажут нам, как правильно играть. Конечно, на «Локо» всегда настраиваешься
— Рихард Гюнге уже освоился в «Тракторе» после перехода из «Куньлуня»?
— Пока он сыграл два матча. Рихард старается изо всех сил, настроен помочь команде. Как он освоился в «Тракторе», мне сказать трудно, поскольку я защитник, а он — нападающий. Но в ворота «Динамо» гол он уже забил.
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