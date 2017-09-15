«Тонущий» ХК «Адмирал» примет лидера чемпионата КХЛ во Владивостоке

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке сегодня, 15 сентября, примет одного из лидеров КХЛ московский «ЦСКА». Игра начнется в 19.30 по местному времени. Перед матчем «моряки» уверенно располагаются на последнем месте Восточной конференции, сообщает ИА PrimaMedia.

Дела у «Адмирала» в этом сезоне, мягко говоря, пока не очень ладятся. Клуб из Владивостока занимает предпоследнее место в общей таблице чемпионата КХЛ, последнюю строчку на Востоке. В активе приморского коллектива всего две победы в девяти встречах, при чем одна из них одержана в овертайме над «Слованом».

Стоит отметить, что у «Адмирала» продолжается домашняя серия игр, матч с «ЦСКА» станет третьим.