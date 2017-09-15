«Тонущий» ХК «Адмирал» примет лидера чемпионата КХЛ во Владивостоке
«Моряки» попытаются прервать неудачную серию.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
ХК «Адмирал» на льду «Фетисов Арены» во Владивостоке сегодня, 15 сентября, примет одного из лидеров КХЛ московский «ЦСКА». Игра начнется в 19.30 по местному времени. Перед матчем «моряки» уверенно располагаются на последнем месте Восточной конференции, сообщает ИА PrimaMedia.
Дела у «Адмирала» в этом сезоне, мягко говоря, пока не очень ладятся. Клуб из Владивостока занимает предпоследнее место в общей таблице чемпионата КХЛ, последнюю строчку на Востоке. В активе приморского коллектива всего две победы в девяти встречах, при чем одна из них одержана в овертайме над «Слованом».
Стоит отметить, что у «Адмирала» продолжается домашняя серия игр, матч с «ЦСКА» станет третьим.
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