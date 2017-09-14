«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Олег Пиганович (на 32-й минуте) и Андрей Нестрашил (45). У «Спартака» на 11-й минуте забил Игорь Мирнов.

«Спартак» в следующем матче 16 сентября сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».