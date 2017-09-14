Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31010553/
14 сентября 2017, 22:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижнекамского <span class=error>Нефтехимика</span> обыграли московский Спартак в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Олег Пиганович (на 32-й минуте) и Андрей Нестрашил (45). У «Спартака» на 11-й минуте забил Игорь Мирнов.

«Спартак» в следующем матче 16 сентября сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

14.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 2:1 Спартак
(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Ежов Маркус Свенссон 58:58
1-й период
Игорь Мирнов (А. Никонцев, Б. Максвелл) 10:17
Максим Потапов 18:25
2-й период
Александр Кузнецов 29:44
31:44 Олег Пиганович (Д. Секстон, Р. Ганзл)
35:40 Александр Брынцев
3-й период
44:05 Андрей Нестрашил (Э. Галимов)
Алексей Бондарев 54:44
Статистика
2 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото