«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» обыграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Олег Пиганович (на 32-й минуте) и Андрей Нестрашил (45). У «Спартака» на 11-й минуте забил Игорь Мирнов.
«Спартак» в следующем матче 16 сентября сыграет в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
|14.09.2017 19:30
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|2:1
|Спартак
|(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Илья Ежов
|Маркус Свенссон 58:58
|1-й период
|Игорь Мирнов (А. Никонцев, Б. Максвелл)
|10:17
|Максим Потапов
|18:25
|2-й период
|Александр Кузнецов
|29:44
|31:44
|Олег Пиганович (Д. Секстон, Р. Ганзл)
|35:40
|Александр Брынцев
|3-й период
|44:05
|Андрей Нестрашил (Э. Галимов)
|Алексей Бондарев
|54:44
Статистика
|2
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter