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14 сентября 2017, 22:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Рижское «Динамо» уступило в 7-м матче КХЛ подряд, проиграв ХК «Сочи»

МОСКВА, 14 сен — Р-Спорт. «Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сочи одержал победу над рижским Динамо в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Сочи в четверг, закончилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев льда, у которых шайбы забросили Эрик О’Делл (11-я, 45-я и 59-я минуты), Вадим Хомицкий (28-я) и Симон Энеруд (42-я), у гостей на 2-й минуте отличился Увис Балинскис.

Для рижан это поражение стало седьмым подряд и девятым в 11 матчах.

«Сочи» в следующем матче в субботу примет нижегородское «Торпедо», «Динамо» в этот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».

14.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Сочи 5:1 Динамо Р
(1:1, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
Сергей Зубов Сандис Озолиньш
Вратари
Дмитрий Шикин Янис Калныньш
1-й период
00:10 Вадим Хомицкий
Увис Балинскис (Л. Лессио, Н. Елисеев) 01:15
Дэнни Кристо 07:49
10:44 Эрик О`Делл (П. Падакин, И. Хохлов)
18:22 Руслан Педан
2-й период
27:51 Вадим Хомицкий (Е. Лапенков, Е. Морозов)
31:58 Святослав Гребенщиков
32:11 Павел Падакин
Георгий Пуяц 34:21
3-й период
41:20 Симон Энеруд (К. Уэллман, Ш. Коллинс)
44:47 Эрик О`Делл (П. Падакин)
Лукас Лессио 47:59
58:11 Эрик О`Делл (П. Падакин, Н. Щитов)
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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