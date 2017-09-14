Рижское «Динамо» уступило в 7-м матче КХЛ подряд, проиграв ХК «Сочи»

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Встреча, состоявшаяся в Сочи в четверг, закончилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев льда, у которых шайбы забросили Эрик О’Делл (11-я, 45-я и 59-я минуты), Вадим Хомицкий (28-я) и Симон Энеруд (42-я), у гостей на 2-й минуте отличился Увис Балинскис.

Для рижан это поражение стало седьмым подряд и девятым в 11 матчах.

«Сочи» в следующем матче в субботу примет нижегородское «Торпедо», «Динамо» в этот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».