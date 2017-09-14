Рижское «Динамо» уступило в 7-м матче КХЛ подряд, проиграв ХК «Сочи»
МОСКВА, 14 сен —
Р-Спорт. «Сочи» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в Сочи в четверг, закончилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев льда, у которых шайбы забросили Эрик О’Делл (11-я, 45-я и 59-я минуты), Вадим Хомицкий (28-я) и Симон Энеруд (42-я), у гостей на 2-й минуте отличился Увис Балинскис.
Для рижан это поражение стало седьмым подряд и девятым в 11 матчах.
«Сочи» в следующем матче в субботу примет нижегородское «Торпедо», «Динамо» в этот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».
Главные тренеры
|Сергей Зубов
|Сандис Озолиньш
Вратари
|Дмитрий Шикин
|Янис Калныньш
|1-й период
|00:10
|Вадим Хомицкий
|Увис Балинскис (Л. Лессио, Н. Елисеев)
|01:15
|Дэнни Кристо
|07:49
|10:44
|Эрик О`Делл (П. Падакин, И. Хохлов)
|18:22
|Руслан Педан
|2-й период
|27:51
|Вадим Хомицкий (Е. Лапенков, Е. Морозов)
|31:58
|Святослав Гребенщиков
|32:11
|Павел Падакин
|Георгий Пуяц
|34:21
|3-й период
|41:20
|Симон Энеруд (К. Уэллман, Ш. Коллинс)
|44:47
|Эрик О`Делл (П. Падакин)
|Лукас Лессио
|47:59
|58:11
|Эрик О`Делл (П. Падакин, Н. Щитов)
Статистика
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter